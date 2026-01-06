學習好幫手！「魔爪能量飲料學生應援活動」20日圓現金回饋活動開跑

Monster Energy Japan合同公司現正舉辦「魔爪能量飲料學生應援活動」。

活動期間為2026年1月5日(一)～2月28日(六) 。

本活動僅限學生參加，只要完成註冊即可獲得點數，每次購物還能享有現金回饋。

「魔爪能量飲料學生應援活動」實施中！

廣告 廣告

魔爪能量飲料目前正實施僅限學生參加的「學生應援活動」。

對象為高中、大學、研究所、專門學校在學學生，只要於活動網站完成註冊，即可獲贈「價值20日圓的ERABERU Pay點數」作為贈禮。

此外，每購買一罐355毫升的Monster能量飲料，即可額外獲得價值20日圓的現金回饋(每日限兌換一次)。

魔爪能量飲料355ml

此外，除現金回饋外，凡購買指定商品魔爪能量飲料355ml兩罐，即可參加限量贈品活動（名額有限，送完即止）！

第一波活動將贈送「魔爪文具組（筆記本＋筆）」給2,000位幸運兒、第二波活動則將贈送「魔爪鋁製隨行杯」給1,000位幸運兒。

這款設計感十足的限定商品，可作為學習夥伴使用。

現金回饋 : 僅需註冊網站即可獲得價值20日圓ERABERU Pay點數。

此外，每購買一件指定商品，即可額外獲得同等金額的現金回饋 (每日限領一次)。

限額贈品抽獎資格:購買兩件指定商品，即可獲得限量文具組或隨行杯的抽獎資格。

請注意，所有特典皆需於購買後至活動網站上傳收據。

活動獎品清單

魔爪文具組（筆記本＋筆）

魔爪文具組（筆記本＋筆）

印有魔爪品牌標誌與設計的原創筆記本與筆組。

使用起來很方便，適合學習和記筆記，前2,000名顧客將免費獲得。

魔爪鋁製隨行杯

魔爪鋁製隨行杯

這款鋁製杯具具備保溫與保冷雙重功能。

時尚設計，必將成為攜帶飲品時的必備單品。

限額1,000名，先到先得。

詳細資訊請上魔爪能量飲料學生應援活動官方網站確認。

魔爪能量飲料學生應援活動 概要 魔爪能量飲料學生應援活動 2026年1月5日(一) ～ 2月28日(六) 日本國內高中、大學、研究所、專門學校在學學生 魔爪能量飲料 355ml

全國各地的便利商店、超市、藥局等（不含自動販賣機） 1. 購買指定商品

2. 將收據上傳至活動網站

3. 使用獲得的點數申請特典 註冊特典: ERABERU Pay20日圓 (僅需註冊即可獲得)

現金回饋: 每購買一件指定商品即可兌換ERABERU Pay20日圓 (每日限兌換一次)

先到先得贈品 (購買指定商品兩件即可獲得抽獎資格):

魔爪文具組（筆記本＋筆）: 2,000位 (1月19日(一)12:00～)

魔爪鋁製隨行杯: 1,000名 (2月2日(一)12:00～)