學聯解散︱成員被恐嚇、跟蹤 賴卓賢：組織死咗 唔代表學運終結︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】香港專上學生聯會今（5日）通過展開解散程序，為 68 年歷史劃上句號。學聯代表會主席、嶺南大學學生會外務副會長賴卓賢接受《Yahoo新聞》訪問時形容，這是一個無奈而沉重的決定，「要告別一個歷史咁悠久嘅組織係好困難，始終佢有好多歷史意義喺裡面，係真係唔容易」。他並不認同學聯結束代表「學運已死」，「你一日有人喺度，同學、年輕人仲有自己嘅理念，自然可以用其他方法去表達，即使組織死咗，都唔代表學運會終結」。

賴卓賢透露，學聯今早已召開會議，全員投票通過展開解散程序。他指，暫時未有確切解散日期，學聯會先諮詢法律意見，安排資產分配等工作。

學生會解散潮影響：咁樣嘅環境好難走落去

賴表示，學聯內部於近月開始蘊釀解散的念頭，源於不同院校的學生會亦出現解散潮，「我相信學聯面對嘅情況都係相類似，喺而家一個咁樣嘅社會環境之下好難走落去」。學聯聲明中表示，學聯各成員及其同行者近年面臨日益嚴峻的壓力。賴解釋，不少成員均不時面對人身安全問題，「例如有恐嚇信、有啲跟蹤嘅情況，時不時都會發生」。

解散象徵學界凋零和衰亡

學聯與香港同行 68 年。賴指，學聯在香港各大重要事件中從不缺席，如在 1980 年代初中英香港前途談判期間，學聯積極表達意見，曾多次訪京與全國學聯、中國官方談香港前途，以至 2014 年雨傘運動等，學聯從未缺席，「學聯好代表到香港年輕一代，或者大專學界、大學生嘅聲音，我會話學聯解散係有佢嘅象徵意義，就係一個組織，或者學界越嚟越凋零同衰亡」。

廣告 廣告

在賴上任的數年間，他坦言「無咩事可以做到」，但在任期內與其他成員已盡最大努力去做自己認為正確的事，「例如去維持學聯嘅運作，同其他組織、學生會聯繫，喺呢個時勢之下，所做到嘅事係唔多，但我哋已經盡咗最大努力」。他形容解散是一個沉重的決定，「要告別一個歷史咁悠久嘅組織係好困難，始終佢有好多歷史意義喺裡面，係真係唔容易，但就係一個無可奈何嘅情況下，我哋都要做呢個決定」。

「我覺得學運係唔會死」

不過，賴強調學聯結束並不代表「學運已死」，「我覺得學運係唔會死，就算組織死咗、解散咗，都唔代表學運會終結，因為你一日有人喺度，同學或者年輕人仲有自己嘅理念、想做嘅事，自然可以用其他方法，唔同手段、途徑去表達佢想做嘅事，唔一定要用一個組織先達到自己嘅理念或者理想」。

以往不少大學生均透過學生會、學聯接觸社運，如今兩者陸續解散。賴認為，同學們可嘗試發揮社交媒體影響力，就不同議題表達想法，如立法會前議員江玉歡近日連番在社交媒體發表對巴士安全帶一例的看法，引起廣泛討論，「證明其實不論你身份地位如何，只要你講嘅嘢係 concrete（具體），有你嘅論點論據嘅話，就自然有迴響」。他希望年輕人仍可保持思考和表達意見的心，「我覺得唔需要恐懼，勇敢地講出自己嘅睇法，我相信如果係有意義、有價值嘅，絕對會有人睇到」。