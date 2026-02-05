學聯解散︱68 年歷史結束 宣布展開解散程序：環境變化、壓力嚴竣 惟今生無悔︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】有 68 年歷史的香港專上學生聯會今日召開會議，正式表決通過展開解散程序。學聯在社交平台發聲明，指過去一直團結香港各大專院校的力量，關心社會，爭取改革。遺憾地因環境變化，學聯各成員及其同行者近年面臨日益嚴峻的壓力，決定在今天劃上句號。

學聯在社交平台發聲明，指過往 68 年在各重大政治、社會事件中，學聯從不缺席，同時見證香港社會變遷，一直在不同議題上身體力行，表達學生及市民的訴求，以香港前途為依歸。對於多年來可與市民同行、共同奮鬥，是學聯的畢生榮幸，「對於曾經參與其中的每一位，可謂今生無悔，對中國和香港未來的由衷關懷，始終如一」。

「每一遍足跡，相信也將永留史冊」

聲明中續指，由於環境變化，學聯各成員及其同行者近年面臨日益嚴峻的壓力，在考慮各方面因素後，決定今天解散，「大家過去在香港社會參與而留下的每一遍足跡，相信也將永留史冊。希望大家繼續為未來的前途，加倍努力，不忘初心」。

七一大遊行常客、多次發動罷課

學聯以往曾參與多場社會運動。六四事件後，學聯發起抗議聲援當時學生領袖王丹；自 2003 年起，學聯均是每年七一遊行的主要參與者。2012 年，學聯發起大專生罷課反對政府設立德育及國民教育科，令政府宣佈無限期擱置推行國教科。2014 年就政改方案發起罷課，引發佔中行動，期間時任秘書長周永康、副秘書長岑敖暉、常委羅冠聰等曾與時任政務司長林鄭月娥對話。2015 年，學聯爆發「退聯潮」，港大、理大、城大及浸大學生會先後退出。