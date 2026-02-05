學聯解散 68 年歷史結束｜滙豐擬淘汰低績效員工｜73 歲李家仁近況曝光新歌面世｜2 月 5 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 2 月 5 日星期四。廣東沿岸目前風勢微弱。明天（2 月 6 日）本港地區早晚沿岸有薄霧及一兩陣微雨，最低氣溫約 19 度；日間部分時間有陽光及溫暖，市區最高氣溫約 25 度，新界再高兩三度。各位出門記得留意天氣變化。

【今日重點新聞】

學聯解散︱68 年歷史結束 今宣布展開解散程序：環境變化、壓力嚴竣 惟今生無悔︱Yahoo

【Yahoo新聞】擁有 68 年歷史的香港專上學生聯會（學聯）今日正式表決通過展開解散程序。學聯發聲明表示，過去一直團結大專院校力量爭取改革，惟因環境變化，各成員及同行者近年面臨日益嚴峻的壓力，決定劃上句號。聲明指學聯在 68 年間從不缺席重大社會事件，對於能與市民同行感到畢生榮幸，強調對中國和香港的關懷始終如一，相信過去留下的足跡將永留史冊，並呼籲大家未來繼續努力，不忘初心。

長和賣港口｜中方抨擊巴拿馬將付沉重代價 巴總統駁斥：維護法治 尊重法院裁決｜Yahoo

【Yahoo新聞】長和擬出售全球 43 個港口，包括巴拿馬兩個港口，但巴拿馬最高法院上周裁定相關營運合約違憲。此舉引起中方強烈不滿，「港澳平」發表文章批評巴方背信棄義，嚴重損害中資企業權益，並警告若一意孤行「必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」。巴拿馬總統穆利諾在社交平台 X 駁斥，強調巴國維護法治並尊重司法機構的獨立裁決，外交部隨後將發表聲明及採取相應措施。

龍蝦灣謀殺案主謀潛逃37年 案發翌日偷渡離港 隱姓埋名匿藏曼谷 去年12月被發現行蹤 ｜Yahoo

【Yahoo新聞】涉嫌與 1989 年西貢龍蝦灣謀殺案有關的 62 歲男子梅耀強，在潛逃泰國 37 年後，今日被引渡回港。警方相信他是案件主謀，當年案發翌日即偷渡離境。泰國警方於 2025 年 12 月發現其蹤跡，並於今年 2 月 2 日將其拘捕。警務處處長周一鳴表示，警方透過國際刑警組織發出紅色通緝令，並經指模核實身份，強調對於嚴重刑事案件必定追究到底。

【今日重點財經新聞】

英國政治動盪衝擊市場 英鎊和長期英債遭受重創

【彭博】英國政壇新一輪動盪令市場受壓，英鎊表現成為主要貨幣中最差。市場對首相施紀賢執政能力的質疑增加，尤其是他任命與愛潑斯坦有關聯的曼德爾森為駐美大使，推高了政治風險溢價。受此影響，英國 30 年期國債殖利率升至去年 11 月以來高位，兩年期與 10 年期國債殖利率差亦擴大至 2018 年以來最寬水平。

對黃仁勳解讀不賣帳！為何 AI 帶動軟件股暴跌尚未見底？

【Yahoo財經】儘管英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳認為 AI 取代軟件工具是不合邏輯的，但科技投資者顯然並不買帳。市場普遍擔心 AI 技術的急速發展會威脅到大型軟件企業的「終極估值」。包括 Salesforce、Workday、SAP 及 ServiceNow 在內的多家公司正面臨這波拋售壓力，分析認為由 AI 引發的軟件股跌勢恐怕尚未完結。

滙豐擬淘汰低績效員工 部分銀行家面臨零獎金

【彭博】滙豐控股為與華爾街競爭對手看齊，正計劃採取更嚴格的績效獎懲制度。知情人士透露，該行準備向部分表現落後的銀行家發放極少甚至零獎金，並在發放獎金後鼓勵投資銀行及財富管理部門中績效欠佳的人員離職，當中包括董事總經理級別。滙豐代表表示，此舉旨在透過差異化薪酬吸引及留住人才。

【今日重點娛樂新聞】

73歲李家仁醫生近況曝光 新歌《小明返香港》已面世

【Yahoo娛樂圈】現年 73 歲的兒科醫生李家仁，去年曾因身形暴瘦引起網民憂慮。近日好友黃一山分享二人團年飯片段，李醫生臉頰及身形顯得比去年飽滿。他在席間透露新歌《小明返香港》已經面世，雖未拍攝 MV，但已透過電腦效果製作完成。他表示希望大家開開心心，一起為大灣區建設出力。網民紛紛送上祝福，並懷念「小明」系列帶來的歡樂。

李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大

【Yahoo娛樂圈】前 TVB 綠葉李國麟的 23 歲女兒李沅沅，近日在社交平台發布多組造型照，其清秀樣貌被指撞樣蔡卓妍（阿Sa），古裝扮相則被指有李若彤的神韻。李沅沅在英國修讀戲劇畢業，現於北京電影學院深造，並曾參與 ViuTV 試鏡，積極進軍娛樂圈。不過，其父李國麟在留言區的互動被網民戲稱「傷害性極大」，父女互動引起關注。

72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住

【Yahoo娛樂圈】有「TVB 御用八婆」之稱的 72 歲藝人李楓，自 2023 年承認入住老人院後，近日近況再次曝光。網民上載影片顯示，留有長白髮的李楓在院舍大唱粵曲，神采奕奕。李楓一生經歷坎坷，曾為幫前夫還債賣掉嫁妝並兩度破產，亦曾患上腦水腫需排期公院手術。她表示目前有三餐溫飽，並不覺得晚景淒涼，感謝上天眷顧。