撰文／噹噹 圖片／噹噹提供

HOLA！Y5 的各位好友們！是我，噹噹又來啦！

距離上次在遊戲中跟大家見面已經好幾個月了，時間過得真的好快呢！最近覺得最舒服的事，就是待在家裡，好好享受屬於自己的時光！雖然路上有好多活動，但我身為宅宅，看到那麼多人還是會有點煩躁...。超級懶人症發作，還是覺得待在家裡最自在！

宅在家也很充實！《烈焰沙場》讓噹噹邊看劇邊變強

我覺得待在家吃美食、追劇，或是跟朋友一起玩遊戲，相較之下輕鬆多了！說到遊戲，選擇多到讓你玩不完的平台哪裡有？這時候萬能的「Yahoo奇摩Y5遊戲」平台怎麼能不出現！讓你每一天、每一小時，都可以玩到不同的遊戲！對我這種很容易玩膩的人來說，真的是一大福音啊！玩膩了一款，就可以馬上搜尋自己喜歡的類型，或是看看排行榜上近期正夯的遊戲！

先來推薦一款多人在線角色扮演遊戲《烈焰沙場》！它有四種可解鎖職業：戰士、法師、道士和玄武。我自己在選角色的時候特別喜歡玩法師，因為法師的招式都很帥！光是看畫面花俏又漂亮的技能特效就很過癮！其次是戰士，打架總是衝第一的角色也很好玩！可以擋在最前面，盡情地亂揮舞一通，而且還很坦！我只能說真的過癮！

這款遊戲不只可以玩一隻角色，等級到 80 等之後就可以擁有第二隻！角色越多，實力就越強！《烈焰沙場》還有公會系統，可以跟線上的朋友一起玩。還有各種副本、多樣的裝備養成，讓你換上更強的裝備成為王者！更有跨服爭霸活動，讓你體驗什麼是強中之強！準備好稱霸《烈焰沙場》了嗎？

趕快在「Yahoo奇摩遊戲Y5」上就可以玩囉！不管你是用網頁還是手機，只要搜尋「Yahoo奇摩遊戲Y5」，點進去「立即玩」，馬上就可以遊玩啦！

我最喜歡「Yahoo奇摩遊戲Y5」的一點，就是可以省去下載遊戲的等待時間。像我比較習慣在電腦上玩遊戲，可以邊看劇邊玩真的很方便！還有自動戰鬥功能，角色可以放在旁邊陪你一起看劇也能變強！如果你習慣用手機玩遊戲，「Yahoo奇摩遊戲Y5」也絕對是你的最好朋友！因為在 Y5 平台上玩遊戲，手機完全不需要被佔用容量！不然手機容量很常被照片影片、App 佔用到快沒空間...有時候下載遊戲前還要刪除一些 App 或檔案，真的超級麻煩！

這時候真的會覺得有「Yahoo奇摩遊戲Y5」真好，找到想玩的遊戲只要立即登入，馬上就可以玩好玩的遊戲，也不怕你的遊戲資料檔案消失！

我是噹噹 Rita，如果想更了解我的生活，可以追蹤我的 Instagram，也請大家多多支持我！下次再見囉！

噹噹Instagram：https://www.instagram.com/winds526/

YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！

YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《烈焰沙場》

《烈焰沙場》是一款熱血沸騰的多人線上角色扮演遊戲，繼承經典傳奇的玩法，並加入多樣化的職業與特色系統，讓玩家能在這個充滿真實感的修真世界裡，與同伴一同揮灑熱血、稱霸天下！

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000381

