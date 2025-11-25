Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

宅在家比外出更舒適自在？「Homebody」熱潮不再是「I人」專屬，帶起全球「宅經濟」

轉眼又到秋冬，大家準備好成為「Homebody」了嗎？新世代興起「Homebody」熱潮，據加拿大的報告所指，超越 85％ 的 Z 世代喜愛窩在家看電影，比起外出花錢更愛宅家享受，而且他們佈置家居的「宅開支」，更比出外約會的洗費高出近半，帶起全球「宅經濟」潮流！

宅在家比外出更舒適自在？

大家近年也較少出外了嗎？加拿大的報告指出近 85％ 的加拿大人傾向留在家中看電影，而超越 55％ 的受訪者更會「重金」投資家居佈置及音響設備。閒時想見朋友會直接約到家中當「沙發夥伴」，比起出外花大錢吃飯，留在家中更舒適而省錢，而且選擇還更自由自在。

「喜歡待在家」成新主流 不再是「I人」的特質

Z 世代追求生活平衡、情緒穩定，因而「刺激好玩」的活動已不再是主流，大家更愛購買可愛毛公仔、水樽的「心靈療癒」，抹茶、普拉提、中醫養生，以及邀請朋友到家中作伴的「宅潮流」。

「宅潮流」並非「窮潮流」，大家花心機與金錢裝飾家居，更會投資家居影院收看 NETFLIX 、DISNEY+ 等串流平台，傢俱、燈飾、餐具、植物、健康飲食成為新經濟下的得益商戶，Z 世代正努力地建立具有自身個性的家。

Homebody Vlog 興起 逾 70 萬訂閱開啟「療癒生活」

日本不少「Homebody Vlog」人氣漸高，主要紀錄由 6 點起身開始的「療癒生活」，不慌不忙地喝抹茶、整理家居、工作並看書種花，配上輕鬆的純音樂，讓大家不再迷戀「吵吵鬧鬧」的瘋狂購物影片。

這些簡單而日常的影片，不費力已有近 50 萬次觀看次數，提倡一種「淡淡然」的療癒幸福生活，當然也是「家飾品牌」的幕前推手，例如早前 IKEA 與 Gustaf Westman 的合作系列，搶購風潮比 Vivienne Westwood x NANA 系列更為熾熱。

讓喜歡待在家成為一件時尚的事。在繁忙的都市中，建立屬於自己的私生活，或許是件無比奢侈的事。大家也有開始為傢俱、餐具與抹茶著迷了嗎？

「Homebody」療癒推薦：

FloorTime「原地躺平」解救心累壓力！「地板時間療法」爆紅，5分鐘大休息深度放鬆減壓法

