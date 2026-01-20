立即投選年度十大消費新聞
宇多田光43歲生日｜憑〈First Love〉一舉成名的平成歌姬，簡單而有效的保養法，健康減肥靠一種日本地道食品
宇多田光將迎來43歲生日。去年不但來港舉行世界巡迴演唱會，也在上月把演唱會影像作品搬上大銀幕，令粉絲好好回味。同樣值得粉絲好好重溫的，是出道多年的歌姬的保養之佳，背後是對極簡保養法的堅持。
出道28年，宇多田光大多時間都以簡單妝容示人，加上偏好簡單而有效的保養，日子有功，自然讓皮膚散發自然的光芒。宇多田光的皮膚為乾性肌膚，於是有別於不少人起床後的保養習慣，宇多田光不會在早上使用洗臉產品，只用清水潔臉，避免洗走晚間的天然油脂，令面部肌膚不至於過份乾燥。她的保養亦基本上只有兩大重點，清潔和乳液就非常足夠，沒有太多產品和步驟。
宇多田光曾透露自己向來在飲食方面非常清淡，15歲出道的她，在20多歲那段時間，也曾經歷多了不少肉感的階段。媒體指她當時喜歡喝酒，更喜歡邊喝酒邊吃零食，於是身型突然胖了不少。報導面世後，宇多田光立下決心要認真減肥，甚至是用上不同的坊間傳說的減肥法，包括吞生辣椒。那些方法也許在短時間內能令體重下降，但不但不健康，也有體重回彈的機會。
後來，她決定建立健康的飲食習慣，把碳水化合物的比例降低，飽腹來說，她選擇以糙米去取代白飯，減少轉化為糖的機會。同時，她也在每餐增加大量蔬菜和水果，生菜、香蕉、牛油果，均是飽肚，而且提供天然油份和糖份的食物，令飲食更為均衡。同時，宇多田光也會不時吃納豆，因為當中含納豆激酶，幫助腸道蠕動，亦能促進新陳代謝，是她健康地維持體重的小秘訣。
