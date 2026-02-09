宇宙中的生命基石：小行星 Bennu 样本揭示新形成機制

一項新研究揭示了生命基本組成部分可能源自宇宙的過程。賓州州立大學的科學家指出，從小行星 Bennu 發現的氨基酸並不需要之前假設的溫暖液態水來形成。研究團隊分析了由 NASA 的 OSIRIS-REx 任務在 2023 年帶回地球的約 46 億年歷史的微小岩石樣本。令人驚訝的是，這些生命的基本組成部分極可能起源於我們太陽系誕生之時的冰冷放射環境。賓州州立大學地球科學助理研究教授 Allison Baczynski 表示：「我們的結果顛覆了我們以往對於氨基酸在小行星中形成的看法。現在看來，這些生命的基本組成部分可以在多種環境下形成，而不僅僅是在有溫暖液態水的情況下。我們的分析顯示，氨基酸的形成途徑和條件有著更多的多樣性。」

研究人員對來自 Bennu 的樣本進行了比對，與 1969 年在澳大利亞墜落的著名 Murchison 隕石相比，後者長期以來被視為研究太空氨基酸的金標準。Murchison 的氨基酸顯示出在溫和溫度和液態水下形成的跡象；而 Bennu 則顯得反叛，這些氨基酸可能源於暴露於太陽系外圍嚴酷輻射的冰冷環境。這一比較揭示了早期太陽系中存在多樣的化學搖籃，形成了不同的生命成分，各自使用完全不同的方法進行合成。

這項發現還揭示了一個全新的科學謎題，涉及到手性或「左右手性」。氨基酸有兩種鏡像形式，類似於左右手。根據標準化學法則，這兩個版本的同位素組成應該是相同的。然而，在 Bennu 的樣本中，左手和右手的穀氨酸卻顯示出截然不同的氮值。這一結果挑戰了目前的解釋。如果生命的基本組成部分可以在冰冷的放射性荒原中形成，那麼宇宙可能比我們想像的更具生育力。

該研究成果於 2 月 9 日發表在《美國國家科學院院刊》上，為生命起源的探索提供了新的視角與思路。

