宇宙橙 iPhone 17 Pro 五款最襯手機殼！Casetify 防撞、Nomad 皮革、Apple 新物料

iPhone 17 Pro 將會在明天 9 月 12 日開始接受預訂，自用的果粉們在買新手機之外，少不了還是要買個新的手機殼吧！特別是 iPhone 17 Pro 會有全新宇宙橙色，到手之後一定要好好給人欣賞欣賞。

Yahoo Tech 為大家精選來自 Casetify、Nomad 和 Apple 原廠，五款不同設計和物料，都能突顯最新宇宙橙色的保護殼。

Apple iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 懶人包｜規格、預訂日期、價錢全整理

Casetify

Casetify 是以時尚與功能兼具的手機配件而聞名。專注於提供高品質的手機殼，用高級材料，具有抗衝擊和抗刮擦的特性，Casetify 不僅注重產品的保護性能，還鼓勵個性化設計，打造專屬於自己的風格。

Custom Phone Case Ultra Bounce Case MagSafe Compatible

宇宙橙 iPhone 17 Pro 五款最襯手機殼！Casetify 防撞、Nomad 皮革、Apple 新物料

設計配合新型號 iPhone 鏡頭，鏡頭部份採用了黑色，下半部分採用透明設計，配搭起搶眼的宇宙橙機身，份外吸睛。而 Ultra Bounce 極強彈力保護角，提高整體手機殼的耐受力，支援印花與客製化設計，於四角掛上手機掛繩、背帶和串珠鑰匙扣，為手機帶來極緻保護同時亦能輕鬆展現專屬個性。採用獨家 TesseLock 防護技術，搭配多層強悍防撞材質，Ultra Bounce 極強防摔手機殼通過 10 倍軍事級防摔標準以及 10 米高防摔測試。經過實測驗證，即使極端跌落也能穩固防護。

Casetify 售價 HK$789

Chiikawa Summer Party Sticker Case

宇宙橙 iPhone 17 Pro 五款最襯手機殼！Casetify 防撞、Nomad 皮革、Apple 新物料

喜歡印花手機殼的話，部分聯乘款式都已推出 iPhone 17 的型號，例如人氣角色 Chiikawa、蠟筆小新等，各位粉絲們萬勿錯過。

Casetify 售價 HK$549

Nomad

Nomad 專注於高品質及耐用性的手機配件，手機殼採用頂級皮革和，以簡約不失時尚感且用性兼具的產品設計而受到廣泛歡迎。

Traditional Leather Case（Horween Leather）

宇宙橙 iPhone 17 Pro 五款最襯手機殼！Casetify 防撞、Nomad 皮革、Apple 新物料

Nomad 的傳統皮革手機殼專為皮革愛好者而設計，為 iPhone 17 Pro 帶來奢華的 Horween 皮革包裹，奢華的皮革與活力的宇宙橙型成鮮明的對比，讓沉穩的性格中帶出一點陽光氣質。這款手機殼以全粒面 Horween 皮革製作，不僅外觀優雅，手感也十分奢華。其稍微凸起的邊緣能有效保護屏幕免受刮傷。Horween 皮革經過最小化處理，保留了皮革的自然特徵，展現出獨特的個性。此外，手機殼還配備一個反應靈敏的玻璃相機控制按鈕，進一步提升使用體驗。

Nomad 售價 HK$619

Magnetic Leather Back （Horween Leather）

宇宙橙 iPhone 17 Pro 五款最襯手機殼！Casetify 防撞、Nomad 皮革、Apple 新物料

Nomad 創作出 磁性皮革手機背殼，有黑色皮革和棕色皮革兩款，黑色配搭宇宙橙顏色手機，份外突出及型格、棕色配搭則更自然優雅。手機殼採用超薄設計和精確裁剪，能夠保持手機的原始形狀，同時為手機增添一層時尚而精緻的皮革外觀。背殼使用的 Horween 皮革，經過最小化處理，保留了皮革的自然特徵。設計上配備微吸附貼片和內建磁力陣列，磁性皮革背殼能穩固地附著 iPhone背部，在日常使用中無需擔心脫落。安裝和拆卸時，都能享受到令人滿意的“咔嚓”聲。

Nomad 售價 HK$349

Apple

Apple 作為官方品牌，手機殼採用優質的材質，如矽膠、皮革和聚碳酸酯。這些材料不僅耐磨損，還能有效吸收衝擊，提供良好的防護效果。完美貼合 iPhone 的各個按鈕和端口，使操作更靈活。

iPhone 17 Pro MagSafe 科技織紋護殼 - 褐土色

宇宙橙 iPhone 17 Pro 五款最襯手機殼！Casetify 防撞、Nomad 皮革、Apple 新物料

褐土色與今期熱度最高的宇宙橙顏色十分融合，展現出一種和諧而自然的色彩搭配。褐土色的溫暖與穩重，與宇宙橙的活力和明亮形成了完美的對比，讓整體造型既具層次感又不失個性。而 MagSafe 科技織紋護殼由 Apple 精心設計，保護殼採用 100% 循環再造聚酯纖維製成，其多色彩紗線經由雅卡爾織布機編織而成，展現出獨特的紋理質感和深邃的色彩。護殼邊緣則覆蓋有細緻的 TPU 塗層，增加握持時的舒適感。精巧的陽極處理鋁金屬按鈕，提供精準的反應。

Apple 售價 HK$449

