守誠者／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(12月16日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百零二集「三太夢成真」(12/15)

敢威出埠洽談生意，意外感染了當地疫症，被送回本地醫院接受治療。雖然敢威一切如常，但身體會散發惡臭，並偶爾突然發病，導致短暫癱瘓。由於某些原因，秀琴、天娥一度無法照料敢威；眼見其他人難以應付，二人決定親力親為，為此吃盡苦頭。敢威幸獲她們悉心照顧，病情逐漸好轉。此時，秀琴接報得悉力士在外地發生意外，必須前往察看，天娥遂獨力照料敢威……秀琴回來後，卻遭敢威責怪，更得悉敢威提出要實現天娥的願望……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第一集 (12/16)

熱鬧繁華的香港街頭，大螢幕播放著“O記之星”何浩輝在一次行動中向匪徒下跪的視頻，引爆全港熱議，因此事何浩輝被調職到衝鋒隊。他已暗下決心，為了師父、邵sir、警隊，一定要把周雄繩之以法。

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十集 (12/16)

鳳姨兒子謝強出獄，村裡長輩在酒席上說的話令氣氛尷尬，之遙挺身解圍，還因喝了不少酒而醉倒。小葫蘆的爺爺奶奶來看她表演，之後在飯桌上曉春因為小葫蘆去不去昆明讀書的問題，與小葫蘆爺爺大吵一架，憤而離席。

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第2集

卓萬拆穿木水假劫囚車

在回家的路上，爾嫣與卓萬談論子君，爾嫣看穿卓萬邀子君演出，其實是為逗華人商會創會元老關爺開心，她薄責廷亨借子君打擊卓萬殃及池魚。廷亨在文武廟公所要求主持公審子君，子君矢口否認自己是廷亨的侍婢，廷亨卻指子君手上有烙印為證，隨即拉起子君衣袖，使她無從抵賴，在旁一直試圖為子君解圍的啟燊亦無可奈何。子君拒跟廷亨回家，情急之下弄傷警察容達志。啟燊把握機會告子君襲警以留住她，警長郭三蝦不敢得罪啟燊，一時不知如何是好，此時洋人幫辦來到，下令即時扣押子君。啟燊到拘留所看望子君，她舊事重提，感激啟燊一再幫忙，並道出亡命天涯的經過。

子君坦言沒有怪啟燊，並表示明白當年他也未有能力救她是理解的，但現在啟燊已是一名律師，子君相信他定可救自己。啟燊大清早在房外等父親，請求他救子君，並指英國早已通過廢奴法案，香港是英國殖民地，亦已通過了俗稱妹仔法的法案，卓萬卻指法案雖已通過，但未刊憲，未算正式法例，父子爭論起來，最後卓萬指斥兒子作為律師太情緒化，不夠專業，啟燊無從辯駁。錦棠與艷紅正為戲班沒了台柱而心煩，艷紅提示女兒小杜鵑要有心理準備隨時頂上；小由知道子君曾被賣身的事，替子君擔心。

小由在街上高聲叫木水，木水是小由在廣州孤兒院的朋友，彼此關係猶如兄妹，亦以兄妹相稱，二人先後來了香港，為免小由擔心，木水一直隱瞞自己替幫會做事。木水把小由帶到達志的家，達志與祖母笑歡相依為命，當日木水從廣州來港，受過笑歡恩惠，所以亦視笑歡為自己祖母般尊敬。木水提出讓小由住在笑歡家的要求，笑歡答應。

啟燊帶同一份文件到會所欲見Mr Robertson，竟見卓萬也在；啟燊在律師樓等卓萬，對卓萬表示自己搜集簽名上書國會及理藩院，希望盡快把妹仔法案通過，更謂律師會中有九成人支持他，指卓萬與Mr Robertson需要正視。

啟燁提醒兄長對父親如此無禮是不敬，啟燊到父親辦公室，向父親道歉，但啟燊並未放棄爭取通過法案，卓萬不滿兒子聲討自己，下令啟燊停止談論下去。啟燁提議用唐人街的方法解決事情，啟燊一時摸不透啟燁所指是甚麼，原來啟燁出錢請木水劫囚車，但木水只一心做一場戲給啟燁看，藉以騙錢。卓萬識穿木水手段，但他不欲把事情鬧大，沒有向木水追究，但斥兩兒魯莽行事，不顧後果，險些斷送大好前程。

