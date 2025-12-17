守誠者／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(12月17日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百零四集「片場音樂椅」(12/17)

尚善要兼顧電影公司，工作量大增，卻仍苦苦支撐。力蓮虎視眈眈，欲取而代之，接掌電影公司。杜演等人工作散漫，尚善設法整治，本來成效顯著，卻遭力蓮破壞，只好另想辦法，成功令片場迎來一番新氣象。其後，尚善意外受傷入院，杜演等人爭執不斷，最終導致停廠停工；力蓮打算向敢威告狀，圖謀接掌電影公司。尚善前往片場處理問題，片場卻於此時發生意外，幸得某人之故才免卻重大損失，尚善亦因此找到出任片場話事人的最佳人選……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第二集 (12/17)

鐘志華被周雄報復殺害，孫女鐘嵐君被蔣坤收為義女，何浩輝得知龍興社正在尋找一個外國人，看到了從天臺下樓的戈登，察覺此事頗為蹊蹺，告訴陳耀揚卻被警告不要多管閒事，邵峰讓陳耀揚將心比心，對何浩輝放下芥蒂。

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十一集 (12/17)

曉春前夫羅泉稱父親同意小葫蘆留村，曉春後來才知道羅泉為此被羅父打了一頓。阿桂嬸告訴紅豆村裡不少人也想做生意致富，但因村委會找之遙給意見，令大家誤會他從中作梗，想一家獨大，後來一群人更跑來阻止民宿施工。

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第3集

爾嫣得悉棋子一事後，不禁讚子君聰明看穿局勢，坦言若卓萬往見她，即表示認同子君聰明，她的目的便達到；若不見她，則代表卓萬愚蠢，參不透她的意思。卓萬往見子君，子君把握最後機會，軟硬兼施，據理力爭，可惜卓萬表現冷漠，更表示或許子君嫁給老人家亦非壞事，隨即轉身離開，子君徹底絕望，只有痛哭。達志為木水偷警車的事追究他，二人打起上來。回到達志家吃飯時，二人仍互不瞅睬。

大律師霍百鏘替子君辯護，結果子君只被輕判罰款十元，當庭釋放，子君須跟廷亨回家。廷亨命人拉子君走，在走廊上，卓萬突然出現，指子君非廷亨的婢女，廷亨不能帶她走……百鏘了解後，證實卓萬所言非虛，廷亨雖被氣得七竅生煙，亦無奈放棄子君，卓萬將昔日契約交還子君後轉身離開，啟燊聞言替子君高興，恭喜她終獲自由。

啟燊覺得父親很英明，卓萬把自己出其不意，不動聲色的部署詳細告知兒子，又指啟燊之前行事太魯莽。子君經過悉心打扮到律師樓找卓萬，多謝卓萬令她重獲自由，並表示儲夠錢後定會把買聘書的錢還給卓萬，卓萬卻表示自己不缺錢。

卓萬在言語上調戲子君，子君卻有被挑逗的感覺，卓萬要求子君再表演一次，演出完畢便互不拖欠。子君在卓萬辦公室門外遇啟燊，二人到露天咖啡座聚舊。子君表示自己離開香港到上海後，從遠房親戚處知道父母已過身，她後來與對方失去聯絡，無法得知父母安葬之處，未能一盡孝心拜祭雙親。啟燊答應代子君打聽親戚的下落。木水請笑歡把兩粒珍珠串成頸鏈，送給小由，並替她戴上，使她感到窩心。

木水因早前打錯另一幫會的人，被該幫會的袁叔上門追究，他早已準備一筆錢賠償給對方，但袁叔表示不夠，結果被袁叔用酒樽擊頭，當場頭破血流，小由剛好來到看見，被嚇得呆了，欲將珍珠交還，卻遭木水婉拒。懿芳一身性感打扮，成功吸引卓萬入房，卓萬之後回到心蘭房間，心蘭欲與他親熱，卓萬卻走到浴室洗澡。小由往看望木水傷勢，蟹嫂來追房租，木水表示過兩天再給她。

小由從昇平口中得知木水送贈的珍珠是真貨，提議用珍珠解木水燃眉之急，木水不肯。小由把補好的戲服送到後台給子君，問子君有沒有其他衣服給她縫補，她表示想賺多點錢幫輕她的五哥，子君遞了一些錢給小由，表示作為縫費用或是給她的五哥補身，小由感激子君一再幫忙。爾嫣知道卓萬為了關爺而要求子君再演出，而關爺亦看得甚高興。子君演出時看見卓萬與爾嫣不時交頭接耳，對自己所送秋波毫無反應……

