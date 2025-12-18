守誠者／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(12月18日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百零五集「自己單自己找」(12/18)

愛．回家之開心速遞

天娥發現璟風為瑞素大灑金錢，認為瑞素存心「討着數」，遂警告她不可再亂花錢。瑞素決定與璟風採用「AA制」，各自支付自己應付的費用，結果讓璟風吃了不少苦頭。另一方面，瑞素即將出埠公幹，為「慳錢」而拒絕入住璟風為她安排的高級酒店。璟風想到一個可讓瑞素自願入住該酒店的方法，詎料……其後，瑞素如期前赴外地，酒店附近竟發生危險事故，璟風大感憂心，務要設法確保瑞素的安全……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第三集 (12/18)

林蔚言發現戈登涉嫌殺人的新聞，同時，戈登聯繫林蔚言，並以“一個足以摧毀香港的陰謀”取得了林蔚言信任，答應與他見面。何浩輝收到陳耀揚的資訊，獨自趕往李大年處，卻發現跟蹤自己的邵子俊。

去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十二集 (12/18)

之遙得知紅豆被欺負，向其道歉，紅豆則因之遙遇事不說而生氣，之遙再寫信道歉。紅豆準備回北京處理房子水管爆裂一事時，之遙接到謝老師心臟病發的電話，紅豆陪其去醫院。謝老師病情逐漸好轉，之遙放心陪紅豆去北京。

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第4集

廣告 廣告

雷蟹問木水何來賠償給人的錢，懷疑他收數時偷偷扣起款項，木水表示錢是從啟燊處騙來的。木水在賭檔聽到有商家走私私煙，便向啟燊通風報信，作為假劫囚車的賠償。啟燊把消息告知父親，指如果消息是真，廷亨隨時身敗名裂。卓萬向廷亨暗示已知他利用商會貨船偷運私貨，並表示要與廷亨爭做商會主席。商會主席投票結果，廷亨獲全票當選，連卓萬也投了票給他，卓萬表示廷亨已調低米價，各取所需，皆大歡喜。

啟燊終於明白父親請子君來港演出，拉攏關爺其實只是一個姿態及手段，讓廷亨以為他很想做主席，逼他向政府妥協，減低米價，啟燊對父敬意再增。卓萬以優厚待遇邀戲班駐港演出一年，子君表示要考慮。卓萬贈子君一盒象棋，盒內暗藏一條鑽石頸鏈，作為對子君的補償，並指子君永遠是舞台上發光發亮的賽鳳凰，與手上的首飾一樣，永遠閃閃生輝，子君動容。懿芳代卓萬答應出席卓萬有股份的上海錦滬飯店重開的剪綵儀式，被卓萬斥責。

懿芳即時落淚撒嬌，指家中各人不開心都由她逗弄，她不開心卓萬卻從不哄她，卓萬便不再怪責她。心蘭打麻將時從友人口中知道，卓萬會與鍾太太到上海出席錦滬飯店重開的剪綵儀式而憤怒，她身為鍾太太竟然不知自己要跟丈夫到上海。懿芳主動向心蘭解釋，表示一心想給她一個驚喜，所以沒有告訴她。二人明知卓萬最想爾嫣與他同往上海，卻指爾嫣從來不願回上海，相信今次亦不會例外。

爾嫣回娘家探母親蘊善，母女見面氣氛總不和諧，言語間，爾嫣似仍埋怨蘊善當年棒打鴛鴦，令她與初戀情人日輝各散東西。蘊善則指爾嫣因為此事而多年來仍不肯陪卓萬到上海。心蘭與懿芳為上海之行準備，懿芳還問起上海有何好玩的地方，她隨口說一句可惜爾嫣不去上海，誰不知爾嫣竟表示可以考慮同行，卓萬驚喜。啟燊替子君查到父母安葬之處，是在一戶洋人寓所的花園內，戶主不肯讓子君入內，子君只好在屋外拜祭父母。

女戶主出來驅趕，啟燊向對方解釋，並指子君一片孝心，感動了女戶主。心蘭發現懿芳準備了跳舞鞋及晚禮服，拆穿懿芳由始至終都是想自己與卓萬往上海。懿芳指心蘭向來不出席應酬場合，又不懂跳舞，心蘭聞言表示自己可以學跳舞，謂自己才是名媒正娶的鍾太太，最有資格與丈夫跳第一隻舞。她又拿起懿芳的跳舞鞋穿上，勉強走了幾步便差點兒跌倒，懿芳上前扶她，結果雙雙倒在地上受傷。卓萬回家第一時間上前關心心蘭的傷勢，懿芳呷醋，也爭相要卓萬關心。

醫生指心蘭腳傷須休養一至兩星期，心蘭已沒可能到上海，便以照顧子女為由命懿芳也留下，卓萬見太太們不同往，表示要取消行程，啟燁看出父親的失望，便替卓萬找出冠冕堂皇的理由，讓他與爾嫣到上海，並表示自己會好好照顧心蘭及懿芳。

子君在報上看到卓萬到上海剪綵的消息，打算到酒店把鑽石鏈還給卓萬，她在酒店遇上洋婦問路，她啞口無言，幸啟燊經過替她解圍。子君無意中發現卓萬與爾嫣共舞，不禁駐足觀看……

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！