宏福苑五級火｜情緒支援熱線
守誠者／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(12月19日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千七百零六集「零零七的死穴」(12/19)
潮偉身分特殊，本來決不可以公開露面，但基於某些理由，得以跟尚善等人短暫團聚。另一方面，特務學校的前校長Mr. Q決意要暗殺潮偉，以圖奪回自己失去的一切，並為此作出不少嘗試，卻不果。Mr. Q知悉潮偉將要出埠，並前赴一個非常偏遠的地方工作，圖謀趁機對付潮偉，但行動之前必須先找出潮偉的死穴，於是暗中展開查探工作。幾經波折，Mr. Q最終發現潮偉的弱點，打算以此對付他，詎料……
守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第四集 (12/19)
邵子俊偶然見到蔡卓欣，並得知何浩輝有個兒子。何浩輝帶何樂軒去攀岩，阿軒在父親的鼓勵下贏得了獎品，蔡卓欣深感欣慰。與此同時，林蔚言去重慶大廈看望戈登，趁林蔚言不備，戈登偷偷用手機複製了房間的門禁卡資料。
去有風的地方（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第二十三集(大結局) (12/19)
有魚決定去北京找蔓君，眾人到酒吧見證他最後一晚當駐場歌手；同時紅豆與之遙在馬房見證小馬出生，並再次確認彼此的關係。一年過去，紅豆的民宿正在試業，有魚亦找到真愛，眾人齊集雲苗村祝賀民宿開業，樂也融融。
名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第5集
酒醉卓萬強吻子君
卓萬與爾嫣跳舞時，突然拿出一盒首飾，爾嫣一看，那是十多年前卓萬第一次送給她的襟針，當時她不肯收下，卓萬把襟針一直保留，爾嫣感動。卓萬更下跪請爾嫣把襟針收下。在樓上的子君看到這一幕，既羨且妒。子君晚上看鑽石鏈，回想卓萬哄爾嫣的情況，明白卓萬並非用錢買女人，而是用心思攫取女人的心。子君早上到酒店答覆卓萬的邀請，把卓萬與爾嫣恩愛的情況都看在眼裏。
卓萬請子君陪爾嫣到處遊覽，子君略述行程，爾嫣聽到方塔，即提出先到那兒逛逛。爾嫣重遊方塔，想起當年與日輝的甜蜜片段。日輝剛好也來到方塔緬懷往事，卻未與爾嫣碰上。日輝不慎遺下了當年爾嫣贈他的古錢，子君拾起古錢，相信是日輝之物，但日輝已走遠，無法叫住他取回。爾嫣看見古錢，問子君有否看到古錢是誰人跌下的，子君指那人剛剛走了，爾嫣即追上前，才走了兩步，回復理智，便停下腳步。
學祈發現申請加入華人商會的表格中，有日輝的履歷，他剛從倫敦回到上海。爾嫣知道卓萬喜歡騎馬，買了騎馬裝，卓萬為爾嫣花心思逗他而高興。子君表示應把古錢交給爾嫣處置，爾嫣透露古錢是當年其母交給她，可保平安。卓萬故意以合作生意為由，安排日輝盡快往倫敦，日輝喜獲大生意，未想到卓萬是為了避免他與爾嫣碰面。
卓萬回到酒店房間，爾嫣拆穿他見過日輝，她更懷疑卓萬曾查過她的事。卓萬坦承結婚之前查過。卓萬謂自己一直等爾嫣，等到她今天終於肯與他來上海，肯收下當年拒絕過的禮物，以為爾嫣的心真正完完全全屬於他。卓萬認為爾嫣仍未放下日輝，爾嫣卻謂早已放下。二人你一言我一語，互不讓步，卓萬最終拂袖而去。子君發現卓萬獨個兒在飲酒，卓萬請她陪自己飲酒，終飲至大醉，但不肯回爾嫣房間，命人開另一房間給他。子君扶卓萬到房中，卓萬拉住子君，把她擁入懷中，更強吻了子君，然後又似醉似醒的喃喃自語，說女人心，海底針。
子君看到醉倒的卓萬，感嘆即使卓萬吸引她，她亦不可以怎樣。卓萬翌日醒來，看見子君在紙上寫「女人心，海底針；男人心，難辨真」。吃早餐時，爾嫣表示不知卓萬在哪兒，指卓萬昨晚沒有回房睡。卓萬來到，爾嫣態度冷淡，啟燊不知道發生了甚麼事，但未敢追問。倫敦來的電報通知卓萬獲英皇頒贈OBE勳銜，各人準備為他大肆慶祝。心蘭見懿芳仍氣她，借給子女講故事提醒懿芳，若二人相爭，只會讓爾嫣得利，又命下人給懿芳送上補湯，懿芳接受。
懿芳教心蘭跳舞，讓心蘭在慶祝酒會上與卓萬跳第一隻舞。卓萬等回家，眾人發現他並未與爾嫣同行，從神情中猜想二人在冷戰。爾嫣回娘家，表示她與卓萬互不想見到對方，欲留在娘家住幾天，蘊善勸她與丈夫和好，爾嫣覺得自己沒錯，只是卓萬小器，蘊善指那代表卓萬緊張她。卓萬親自拿首飾到爾嫣睡房，下人表示爾嫣已睡覺，卓萬親自拿首飾到爾嫣睡房，下人表示爾嫣已睡覺，卓萬誤會她存心拒見，氣著往看子君排練，子君有意無意的向他送秋波……
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo
資深電影人張堅庭與太太楊諾思係圈中模範夫妻之一，二人婚後育有兩子一女，一家人樂也融融。喺2013年大仔張高銘（Justin）與圈外女友Alina結婚後，日前佢哋又有喜訊啦，就係二女張一諾（Jasmine）與圈外男友結婚，流露出不捨又滿滿祝福嘅心情。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg
根據中大調查顯示，全港有4份之1香港人患有脂肪肝，到底要如何預防及改善脂肪肝問題呢？早前，有一名30多歲女子成功以改變早餐飲食習慣，短短3個月內脂肪肝便神奇地消失，更成功在零運動的情況下瘦了5公斤。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
薛凱琪44歲保養美如18歲，連劉嘉玲都羡慕！6大私藏凍齡大揭秘：每天1杯牛蒡汁、每晚必抹油？
薛凱琪愈活愈年輕，總忍不住讓人感嘆她似乎永遠停留在少女階段，在她的臉上完全找不到歲月痕跡。薛凱琪的凍齡秘訣既不是天價護膚品，也不是嚴苛的飲食習慣，而是藏在日常生活中的小習慣。究竟是甚麼讓薛凱琪在44歲依舊散發少女光芒？以下即為大家揭曉她的6大獨門凍齡保養秘方！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 19 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 1 天前
Taylor Swift「良心老闆」大派15億港元花紅予幕後功臣，舞者人均獲585萬夠做首期
Taylor Swift以驚人大手筆結束《The Eras Tour》，總計派發約15億港元花紅感謝幕後英雄。全體工作人員人人有份，舞蹈員平均獲得585萬港元，卡車司機約78萬港元，音樂家、餐飲團隊、樂器技師及商品後勤人員均獲豐厚回饋，在娛樂圈極為罕見。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 分鐘前
美中角力新變數！特朗普對馬杜洛出重手 恐為中國對台行動鋪路
《路透社》周四 (18 日) 報導，美國總統特朗普下令對委內瑞拉實施部分封鎖，被視為美方對馬杜洛政府施壓的重大升級，但分析人士警告，此舉可能反而削弱華府在另一核心戰略目標上的立場，也就是遏制中國以海上封鎖方式對台灣施壓。鉅亨網 ・ 5 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 1 天前
【惠康】買維他/維他奶滿$88 即送總值$65出前一丁、零食（即日起至25/12）
今期惠康有豐富禮品優惠，買維他/維他奶常溫飲料滿$88，即送總值$65禮品；買1排刀嘜3支裝金裝濃香花生油/零反高健純正花生油3x900毫升，即送總值$50禮品！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【百佳】佳搶價本周優惠 精選品牌急凍湯圓加$1多1件（即日起至25/12）
百佳精選冬至、聖誕食材，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有精選品牌急凍湯圓加$1多1件、公仔點心3-10件裝 $49.9/4包、金鳳牌純正泰國頂級香米8公斤裝 $128/袋！YAHOO著數 ・ 27 分鐘前
持刀搶劫｜中環持刀搶劫案 找換店被劫10億日圓
今早中環發生持刀搶劫案，一名找換店職員報稱在皇后大道中對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，被劫走10億日圓（近5,000萬港元），現時有一名涉案者被捕。BossMind ・ 23 小時前
荃灣食店「禁示嘔吐」告示惹熱議 網民：背後應該又係一個悽慘嘅故事
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享一次荃灣用餐經歷，指自己在海壩街近路德圍一帶某冰室食晚飯，出品質素不俗，但真正吸引他注意的，卻是一張貼在店內告示。樓主形容自己一邊食飯一邊忍不住偷笑，同時亦感嘆前線員工其實相當為難，由於告示內容相當直白告示內容相當直白，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 4 小時前
婚配公司指香港男女失衡嚴重 籲女士放寬擇偶條件否則「渴死」
消委會日前分享有關交友配對的投訴個案。香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲今早(17日)在商台節目指出，現時香港女性尋覓對象時期望與現實落差愈來愈大，許多女士認為應該找門當戶對的理想伴侶，但香港男女比例失衡，以女士在沙漠堅持要飲名牌樽裝水作比喻，最後只會「渴死」，因此認為香港女性需要放寬要求。 性別比例差距為16am730 ・ 1 天前
文詠珊Janice Man產後首現身出席婚禮 極速修身回復狀態
現年36歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到今年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，佢出席商人張俊傑婚禮，產後首次露面嘅佢容光煥發及已極速修身，身形同生BB之前差別不大。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
安潔莉娜裘莉「切除雙乳」公開疤痕！ 為孩子決心動刀：讓他們不用害怕失去我
奧斯卡影后安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）近日接受《TIME France》專訪，首度公開自己12年前接受預防性雙側乳房切除手術後留下的疤痕。她表示，選擇分享這些疤痕，是希望與許多有相同經歷的女性站在一起，同時讓更多人關注乳癌預防與健康資訊的重要性。姊妹淘 ・ 23 小時前
國產晶片｜「中國曼哈頓計劃」成功 打造EUV光刻機原型 盼3年後生產AI晶片
在美國多重落閘，試圖限制中國取得先進技術之術，路透報道指，中國科學家已經成功打造出一部極紫外光（EUV）光刻機...BossMind ・ 1 天前