守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(1月12日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千七百二十一集「最純純友誼？」(01/12)
Ivan發現Joe與張愛盈甚為親密，懷疑二人並非純友誼關係。另一方面，Ivan與Laptop因要兼顧二人的工作而疲於奔命，遂有意調走他們。Ivan想到一個方法，但必須先撮合二人成為情侶，於是設法讓他們產生心動感覺，甚至安排同床共枕的機會……Joe對愛盈的態度果然改變，並向Ivan透露欲追求她的心事，還請求Ivan與Laptop暗中協助。Ivan的計劃看似得逞，怎料背後原來另有隱情……
守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第二十集 (01/12)
何浩輝和邵子俊通過警犬找到庭威留下記號的集裝箱，槍械也被找到。邵峰考慮到，庭威留在蘭崖軍團多一天就多一天的危險，讓庭威歸隊。此時，庭威通知何浩輝蘭崖軍團有行動。巴朗發現槍械丟失，致電周雄打算取消行動。
宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十五集 (01/12)
莊慎命徐太醫煉製含劇毒的丹藥給平城服用。景太后勒令靜炎別打戲陽的主意，靜炎反對此事生興趣。一笑告訴隨歌，孟峻然的真身就是阿曜；隨歌質問阿曜，阿曜直認不諱，只求隨歌放過父親，隨歌決定兩人以後互不相欠。
名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第20集
啟燊介紹子君認識安德魯神父及瑪利修女，神父認為因沒有受害者挺身而出，未能引起社會對虐婢的關注。子君決定以曾是被虐婢女的身分站出來。啟燊擔心子君公開自己做婢女時的經歷，家人會有很大反應。心蘭看見子君的訪問報道後斥責子君，子君覺得自己沒有做錯，心蘭卻指她不應自揭瘡疤。卓萬看過報道後，覺得只是一篇描寫一個低下階層的人努力也可能有出人頭地的故事，很有教育意義。他又故意說心蘭打理家事頭頭是道，大事化小，他才能無後顧之憂，便把事情結束，心蘭雖不忿卻無話可說。
啟燁表示華商圈子對子君接受報章訪問的事甚為不滿，指鍾家沒家教，啟燁卻發覺父親對事件並無大反應，卓萬指香港政府早晚要面對此事，欠的只是一些輿論聲音，子君今次可能幫了政府一把。瑪利修女提議成立反蓄婢會，向政府施壓，啟燊覺得子君因為身分已不同，其他婢女卻不敢站出來控訴主人，子君想到采月。子君鼓勵采月對傳媒說出她作為侍婢所受的辛酸時被心蘭聽到，心蘭責子君，啟燁卻謂子君所做是幫了政府大忙，也即是幫了卓萬，心蘭仍堅持不許子君把她的叔公牽扯在內，子君保證不公開叔公名字。啟燁相約采月晚飯後在後花園等他，助她克服對黑暗的恐懼，他指子君希望她說出自己的經歷，是不想她再活在從前的陰影中。采月主動找子君，表示願意站出來；啟燁提議找婦女會支持，子君遂找懿芳，懿芳表示考慮。子君與卓萬午飯時，有人主動上前稱讚子君勇敢，指她敢於公開自己的過去，還表示支持她。
酒樓的龍叔把一袋衣服拿給小茹清洗，又請她把洗衣酬交給笑歡，小茹無法把事情向笑歡交代清楚，浩頤剛來到，拿出紙筆請小茹畫出來。浩頤指小茹不能說話，又不懂寫字，無法表達會很痛苦，小由回來看見，問妹妹是否想學手語，小茹點頭，小由便請浩頤教小茹手語。啟燊知道浩頤說服了小由讓小茹學手語感到高興，但對小由在街邊擺賣糕點甚為擔心，浩頤表示會每天到達志家教小茹手語，然後把小由的情況向他報告。懿芳想介紹她的姪女與啟燊相睇，啟燊為免母親不高興便答應。達志回家看見浩頤，表現不友善，小茹用手語指達志小器。浩頤離開後不久下起雨來，達志追出去拿傘給浩頤，還要送浩頤回家，浩頤卻拒絕，因她的司機正前來接她。
售貨員趙丹丹向懿芳推銷性感睡衣，懿芳付錢給丹丹，命丹丹穿起睡衣給她看，丹丹照做，懿芳滿意效果，即時買了兩件，一件送給子君，並向子君表示彼此應互相幫助，又謂婦女會會支持反蓄婢運動，希望子君也幫她，不要獨佔卓萬，子君即提出要回戲班探望師傅師母，夜了便不回家。這夜，懿芳穿上新的性感睡衣挑逗卓萬。小由為避開收保護費的流氓，匆忙中把糕點都跌到地上，而笑歡亦在混亂中扭傷腳，小由看著妹妹與笑歡，深感要讓二人一起捱苦而難過。昇平遇見小由，提議她嫁往金山便可讓笑歡及小茹過好日子。小茹與姐拜祭父母時，聽到小由決定嫁給金山老翁……
