守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(1月13日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百二十二集「我不是歌手」(01/13)

愛．回家之開心速遞

細曹總為宣傳餐廳，斥巨資聘請歌手演唱廣告歌，家聰遂推薦力王效勞。力王五音不全，幸得群姐「相助」令歌藝突飛猛進。群姐私下將與力王合唱的片段上載至社交平台，獲得網民讚賞。細曹總決定聘用力王，群姐更拉攏力王結成組合登台表演。力王人氣急升，同時衍生其他問題，為了專心演戲，力王決意告別樂壇，群姐卻為利益設法阻撓……另一方面，力王參加慈善節目，原定的短劇環節臨時改為與其他歌手合唱，他卻堅決拒絕獻唱……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第二十一集 (01/13)

何浩輝去民生貨櫃廠踩點，其後警方在聯合行動開始前，開會溝通行動細節。蘭崖軍團群情激昂，三號車臨時機動組盯著蘭崖軍團的車，識別出巴朗派出的空車是障眼法。警方發現蘭崖軍團的兩輛車駛離新據點後，同時換了車。

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十六集 (01/13)

莊慎憶起當年兒子被栽贓謀反之事，想讓平城體驗痛失親兒的滋味，靜石繼續密謀逃離靜炎的監視，更用戲陽代為傳信，卻反被靜炎利用，隨歌召窮奇隊進宮，打算進宮保護平城，到達後發現平城失蹤，無人知道他的去向…

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第21集

廣告 廣告

浩頤問啟燊既喜歡小由，為何要答應相睇，啟燊覺得他只是一廂情願。小由往與金山老翁相睇，啟燊知道後，立即趕去阻止。啟燊終追到小由，但小由謂不想成為達志及笑歡的包袱，也想讓妹妹過好日子，並失落說出由木水中槍跌進海裏開始，她已失去幸福，所以她嫁給誰也不再重要，未料啟燊向小由告白……

小由覺得啟燊是出於好心故拒絕，但最終還是被啟燊的誠意感動，答應下嫁。啟燊把要娶小由的決定告知卓萬，卓萬直指小由的出身是個問題，但結果被兒子說服。華商會眾人為「妹仔法案」議論紛紛，廷亨卻反應平淡，他覺得銅鑼灣發展計畫中，卓萬與政府有枱底交易，百鏘卻找不到任何可疑之處，他又表示卓萬把發展的區域命名為「卓萬山」，廷亨不肯，但百鏘指廷亨已簽了合約，廷亨謂決不會那麼容易讓卓萬得逞。卓萬表示政府很重視采月的記者會，他自己不便出面，命啟燁小心跟進。

浩頤表示小由嫁到鍾家後，達志將要代為照顧小茹，他須學好手語才能與小茹溝通，浩頤提出替他補習手語。啟燊向心蘭表示不與懿芳的表姪女相睇，更謂自己已有結婚對象，並已向對方求婚。心蘭看過小由的照片後感到滿意，但當知道小由的背景後即表示反對，懿芳為免場面鬧得太僵，強拉心蘭離開。心蘭覺得小由背景複雜，會失禮鍾家，揚言絕不能讓殺人犯的妹妹做鍾家大少奶。心蘭擔心兒子會反對，所以要求與小由投契的子君當說客；爾嫣看出子君有心事，子君遂道出心蘭交給她的任務。日輝到蘊善家，將從上海帶來的手信送上，蘊善一看，發現是爾嫣最愛吃的桂花糕。後日輝問起爾嫣的近況，蘊善不欲日輝知道太多爾嫣的事，只說爾嫣還好，爾熹卻直說姊姊失寵，說不上是好。日輝離開時看見爾嫣與子君步回，便躲在一旁偷看爾嫣。

爾嫣回到屋內，各人的表現奇怪，爾熹表示他的朋友買了桂花糕給她，爾嫣便問爾熹的朋友是否正是日輝，並關心日輝曾否來過，原來知道她喜愛吃上海桂花糕的人只有日輝。爾嫣奇怪母親何以會讓日輝到訪；蘊善指他已貴為大老闆，更謂當初若不是她棒打鴛鴦，爾嫣現在便會過著幸福的日子，繼而問女兒會不會原諒她。爾嫣表示母女間沒有原諒與否，而她對卓萬是有真感情的。爾熹卻問姊若今天再選擇，她會如何決定，而蘊善則表示路是女兒選擇的，無論爾嫣決定如何走她都會支持，母女前嫌盡釋。子君向小由提出讓她做啟燊妾侍，小由自知要心蘭接受她不易，故答應作妾的要求。子君帶小由回家見心蘭，在花園卻與啟燊碰個正着，啟燊得悉一切，決定要對母親說清楚……

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！