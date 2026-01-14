守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(1月15日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百二十四集「我在流量的路上一去不返」(01/15)

城安在直播中銷售吳旺達的化妝品，起初生意低迷。意外的是，瑞素於自己的頻道直播期間，向網民讚賞城安的產品，令銷量大幅上升。城安見有利可圖，遂與瑞素合作推銷，卻在人氣方面被瑞素比下去，他的帶貨事業更因此陷入危機。雖然城安嘗試自救，但毫無成效。其後，城安偶然發現可為網站「谷流量」之法，於是刻意製造話題以「蹭熱度」，還為此不惜採取非常手段……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第二十三集 (01/15)

陳耀揚率眾人到公司找到李總，將他帶回警署審問。李總交代，路易士實為幕後老闆，支援鐘斯開發智富APP，安娜在智富一直都有眼線，路易士告訴李總，只要收購了財通，智富就能成為全香港使用者最多的股票交易軟體。

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十八集 (01/15)

戲陽為討好靜石，放下公主尊嚴，但靜石仍不為所動，戲陽終於崩潰。靜炎告訴戲陽她父皇病倒了，並說靜石早已知曉，有意挑撥她與靜石的關係。慕容仲到宮中負荊請罪，他自稱為求死而來，鳳平城卻一語道破他是求生。

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第23集

爾嫣追問爾熹，表示卓萬指爾熹所為有損萬恒行利益，爾熹表示自己欲把經營海砂生意的朋友介紹給啟燁，但啟燁因為不信任他而沒有理會，後來才介紹給日輝。爾嫣透露卓萬已誤會她與日輝的關係，還指她包庇爾熹，並不再信任她。蘊善勸女兒別再返回鍾家，爾嫣卻認為這樣等如默認與日輝有來往，蘊善卻擔心即使她返家，卓萬也不會理會她。小由決定把辮子剪掉，謂人要向前看，但其實她也想起不少與木水的點點滴滴。浩頤與啟燊陪小由試婚紗，小由穿上婚紗步出，啟燊看得呆了，他拿出戒指，跪地正式向小由求婚。

啟燊與小由結婚當日，爾嫣聽著心蘭對兒媳訓話，想起當年自己入門時的情景，不禁淚流，飲新抱茶時，爾嫣更不慎把茶杯跌破，令心蘭及卓萬極為不滿，心蘭命她入房斥責她，爾嫣沒有解釋，心蘭怕她破壞喜慶氣氛，表示若她不願意，不如缺席餘下的宴會。婚禮後鍾家各人回家，爾嫣在客廳等候，她向啟燊夫婦祝賀後便回房間，並故意說自己嫁入鍾家二十多年，不會做出損害鍾家的事。

懿芳提起百鏘一家沒有出席婚禮，浩頤表示可能與她拒絕了力行有關。子君向卓萬說爾嫣不知道爾熹與日輝做生意的事，指卓萬可能想多了，卓萬重提子君不要介入他與爾嫣之間的事，以免影響兩人的夫妻關係，子君不罷休終惹卓萬不滿，離開子君房間。子君找爾嫣，指卓萬蠻不講理，爾嫣安慰子君不要為她而影響了與卓萬的感情，又指當卓萬認定一件事，是不會輕易回心轉意，提醒卓萬為人不喜歡被人逆意，要事情全在他掌握之中。子君認為夫妻間應坦誠相對，而不是小心翼翼，否則彼此關係也不會長久。

啟燊取了枕頭到梳化睡，小由拉住他道歉，表示自己明白應盡妻子的責任，只是未準備好而有點兒害怕。啟燊卻謂會耐心等待，待小由真的喜歡他，二人才成為真正的夫妻。婦女會提供地方給反蓄婢會開會之用，懿芳的婦女會朋友表示力行撞車死了；浩頤因力行撞車死亡而內疚，她想出席力行的喪禮，心蘭阻止，怕紅白相沖影響全家。

卓萬派學祈及以誠代表鍾家出席力行喪禮，百鏘透露因兒子被浩頤拒絕後情緒低落，獨自駕車往別墅，豈料在途中失事而亡，故誓要卓萬對力行的死負責。浩頤在達志家樓下哭，達志看見很緊張的問浩頤發生甚麼事，浩頤把力行的事告訴達志，並十分自責，達志指那是意外，並明白浩頤是因他才拒絕力行，若浩頤要負責便一起承擔。采月在記者會未見啟燁，說話也沒信心，啟燁來到，拿起點亮的打火機鼓勵采月。

記者收到廷亨舉行防範虐婢會記者會的消息，都趕到廷亨那邊，廷亨與百鏘故意與子君對著幹，指反蓄婢令婢女們變得無依靠，三餐一宿頓成問題，還指子君反蓄婢，鍾家卻一屋婢女。啟燁見情況不妙，通知了卓萬前來，卓萬表示要還婢女自由，讓她們選擇做婢女或是工人……

