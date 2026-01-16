守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(1月16日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百二十五集「福利的真諦」(01/16)

接龍員工的福利越來越差，引起不少怨言。璟風有見及此，決心為眾人爭取福利，在尚善的協助下，成功促使敢威成立「接龍福利部」，並承諾撥巨款增加福利。各部門亦要派出一位候選人，由全體員工投票選出福利部部長。樹仁、群姐等人為謀取私利而參選，各出奇謀，積極拉票。其後，多位候選人先後被神秘人揭出黑材料，樹仁遂設法力挽狂瀾，並向幕後黑手作出反擊。最終，投票結果竟出乎眾人意料……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第二十四集(大結局) (01/16)

全球金融峰會現場的劉先生得知炸彈之事，阮sir表示已經安排警力，守備在會場的部分警力也調動過去，劉先生指示一定要在股市開市前拆除炸彈。陳耀揚讓駱雅琪一定要在股市開市前抓到安娜，阻止他們的計畫。

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十九集 (01/16)

隨歌抓住莊慎並押他入宮向皇上認罪，莊慎終在一眾朝臣面前道出，十五年前他為了剷除先皇后清鈺，栽贓她為錦繡細作，並趁亂殺死了她。隨歌終為母沉冤得雪，元妃知道莊氏已失勢，心中積怨爆發，在絕望悲憤下殺了平城。

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第24集

名媛望族

廷亨指卓萬在銅鑼灣發展計畫侵犯了他的利益，百鏘則誓要令卓萬被政府踢出局；卓萬知道教廷亨進行反虐婢會活動的人是百鏘，他覺得有百鏘在廷亨身邊，不得不防。心蘭為要把婢女轉成工人的事大發雷霆，暗指子君為出風頭跨越了自己的身分。子君表示自己並非為出風頭，心蘭責子君任性，弄得天下大亂，卓萬回家表示不能出爾反爾，心蘭無話可說。

雲姨替心蘭教訓采月，采月避到客廳，子君對雲姨表示有問題可問她，心蘭指家中婢女都不想轉做工人，雲姨見狀命屋中所有婢女出來，果然各婢女均表示不想轉為工人，原因是擔心會被開除有欠安穩。卓萬表示婢女們想轉做工人或維持現狀，由他們自己決定，沒有人可逼她們。卓萬命子君把家中的事交心蘭處理，隨後卓萬亦向子君及啟燊表示，婢女們暫時不知甚麼對她們好，蓄婢之事假以時日，定會得到解決。子君覺得卓萬的態度有所轉變，啟燊坦言父親與廷亨及百鏘見面後不知傾談過甚麼。

啟燊知道廷亨想借反虐婢會向政府施壓，但父親深謀遠慮，所做每件事都有原因，像逼使米商降價事件一樣；子君頓時明白卓萬所謂的支持她，其實是支持政府，不禁擔心他日自己爭取的與卓萬立場不同，丈夫會否仍支持自己。卓萬向曾爵士表示廷亨要爭取銅鑼山發展計畫的話事權，但他請曾爵士轉告Mr Robertson要對他有信心，他會解決反蓄婢的事。啟燊收到有關木水案件的新消息，結果警方拘捕了費格遜，小由感謝啟燊找到有用線索，費格遜聽懂達志與小由的話，知道害他被捕的人是啟燊，便猛力打向啟燊，啟燊的面被打瘀了。

小由感激啟燊沒有放棄追查木水案件，啟燊表示一直沒告訴小由，是怕令她空歡喜，現水落石出，終能還木水清白。小由感受到幸福，謂雖然不及啟燊愛她深，但知道自己喜歡啟燊，二人親吻，終成真正的夫妻。心蘭請啟燊與小由送禮物給笑歡，達志把之前買的金魚送給浩頤，小茹發現二人相好，浩頤與達志請她保守秘密。木水突然回來，他發現小由已嫁了給啟燊，甚為憤怒，誓要搶回小由。啟燊與小由在餐廳吃午飯，木水趁啟燊去洗手間時拍打玻璃叫小由，但他看見警察便即逃走，小由只瞥見他一眼。

木水晚上爬入鍾家大宅，與小由見面，要求小由跟他離開，小由拒絕，並表示自己欠啟燊的太多，木水卻指小由沒有欠啟燊，一切是啟燊欠了他，因為是啟燊搶走了她。小由表示啟燊不是這種人，木水以為小由被鍾家威逼，要她與鍾家講清楚；鍾家的下人發現有人潛入，通知以誠，以誠報警後告知啟燊和啟燁，木水被制服送到警局。達志問木水為何不找他，木水怪達志讓啟燊搶走小由，指達志對不起他，又指啟燊謀害他，達志卻謂啟燊一直沒有放棄為木水翻案，結果捉到真兇，木水現已無罪，木水只認定達志收了啟燊不少好處。啟燊到拘留室見木水，木水情緒失控，出手打啟燊，結果被警察打暈……

