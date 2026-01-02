守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(1月2日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百一十五集「再無尋寶退路」(01/02)

尋寶圖實體店舉行年終特價傾銷活動，連帶網店營業額一同提升，怎料其後卻突然湧現退貨潮，原來內有隱情。樹根目睹有人大量退貨，也能取回全數貨款，遂肆無忌憚地瘋狂購物，怎料因璟風更改退貨條款而沒法退貨，不禁埋怨璟風，璟風只好設法「補償」。此時，樹根因瑞素成功退貨而得到啟發，想到一個可成功獲得退款的方法……因樹根之故，尋寶圖實體店退貨潮持續不斷，璟風此時提出一個讓眾人大感意外的決定……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十三集 (01/01)(晚上八時)

蔣坤拒絕了安娜搜集香港富豪家庭地址的要求，並且表示不會再參與EGM的事情，安娜告訴他恐怕沒有那麼容易。邵子俊幫助梁婉婷說服了梁母，梁母同意婉婷留在警隊。何浩輝將調回前線的消息告訴蔡卓欣，蔡卓欣反應冷淡。

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第九集 (01/02)

一笑想起曾聽到面具人提及給靜石送過一批銀兩，負責運送的是榮通鏢局，隨歌遂派人調查…一笑發現無影，追蹤她至死士營據點，無影正是當初訓練自己的死士營首領。無影欲殺一笑，一笑因聞到軟筋散渾身無力，命懸一線。

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第15集

啟燁撤消對木水的指控，木水獲釋，昇平告訴他小由與啟燊趕到妓寨已經太遲，小茹更受了重傷，被送往醫院。小茹的面部傷勢嚴重，醫生表示即使做了手術也影響她日後的說話能力。木水激動，要往教訓三爺，更欲燒了妓寨，小由拉住他，罵他甚麼事也攬上身，卻甚麼事也做不到。雷蟹表示有黑道頭目要在上海創大事業而招兵買馬，木水答應前往。雷蟹又給木水一百元，著他毆打一名洋人。

小茹醒來，與小由相認，小茹知道啟燊替她贖了身，連忙向啟燊叩頭道謝。啟燊指小由應多謝木水，因妓寨的麗姐表示木水為小茹做了很多事，小由自知過分，並道出木水對自己多年來的愛護和關心。啟燊感受到小由與木水的感情極好，感到不是味兒。木水表示要往上海，命達志照顧小由姊妹；小由買麵粉公仔哄木水，木水卻表示男人要以事業為重，要到上海發展，要小由接受現實。鍾家各人都不回家吃晚飯，爾嫣獨個兒在房間孤單地吃，想起有一封老太太的信未開，便看信去。

子君在戲班突然暈倒，她表示近日作嘔作悶，又想吃酸的食物，菲菲問她是否有了身孕，並表示有了孩子的子君便能在鍾家站穩住腳。子君告訴卓萬自己可能懷孕，卓萬雀躍萬分，他回家即向家人宣布。心蘭安排子君翌日同往拜神祈福，懿芳向心蘭表示子君有孕是好事，因為這段期間子君不能與卓萬太親近，而卓萬又冷落爾嫣，剩下她與心蘭服侍卓萬。心蘭表示自己安於現狀，懿芳卻勸她為自己爭取；浩頤陪母親及子君往拜神，心蘭把自己當年懷孕時的定驚吊墜送給子君，子君表示在養胎期間，想教浩頤京劇，心蘭母女均不抗拒。以誠不小心把爾嫣的信夾雜在卓萬的信件中，以致卓萬誤開了老太太寫給爾嫣的信……卓萬要求爾嫣陪子君往見醫生，醫生替子君檢查後，問子君是否曾受很大的創傷，擔心影響她成孕的機會。子君表示想一個人靜靜，隨即離開。

子君憶起多年前曾拒絕惡霸邀約而得罪對方，結果被強行捉到一個貨倉慘遭輪姦的經歷……爾嫣請司機駕車到處找子君，發現子君躲在街角痛哭，爾嫣上前安慰她，還表示會一直陪著她。子君回家，各人正在看一些嬰兒衣服，子君表示自己沒有懷孕，懿芳口沒遮攔，有意無意的說出令子君難堪的說話，子君更感失望。

爾嫣對懿芳說有兒有女的確很有福，既然有福，便應給他人留一點餘地，懿芳才肯收口；浩頤立刻把嬰兒衣服收起，免子君看到難過。卓萬安慰子君，指她年輕，將來還有機會懷孕，子君無法把當年所受傷害坦白告訴卓萬，只問卓萬如果她再沒機會懷孕，卓萬會否介意，會否仍然安慰她……

