守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(1月5日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百一十六集「Coupon爭霸戰」(01/05)

愛．回家之開心速遞

敢威希望與「Coupon女皇」合作，卻不知對方正是天娥；另一方面，天娥設法迴避。敢威帶 Joe「巡舖」，偶然造訪天娥的公司。天娥險些被敢威發現，幸得 Joe 解圍。Joe 得悉天娥的秘密身分，並代她回覆敢威的見面邀約，怎料竟激怒敢威。敢威決意自行開設一間 Coupon 公司，務要打倒「Coupon女皇」，更着Joe負責此事。Joe與天娥本想敷衍應付，詎料……天娥的公司面臨倒閉，必須設法扭轉局面……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第二千七百一十七集「再見愛仁」(01/06)

Rebecca等人察覺樹仁對待栢菲甚差，栢菲卻為樹仁辯解，稱樹仁決不會以手段控制她。Rebecca建議栢菲可嘗試試探樹仁的真心。樹仁於點選外賣時，堅決不肯遷就栢菲，令栢菲決定測試他，結果卻令她失望。尚善協助栢菲審視她與樹仁的感情關係，提出問題檢驗樹仁是否重視栢菲，但樹仁的表現再次令栢菲失望。栢菲原本打算請假，思索與樹仁的關係，但在此時知悉樹仁受傷入院。她急往探望，發現自己竟錯怪了樹仁……

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十集 (01/05)

無影放火燒密室，幸好隨歌趕至救回一笑。靜石與戲陽大婚，玉京城普天同慶，一笑與隨歌結伴出遊，並互送禮物。戲陽跟靜石說可助他離開夙砂，兩人連夜潛逃；隨歌得悉連忙趕往攔截，戲陽以死相逼，此時一笑騎馬趕至…

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第15集

啟燁撤消對木水的指控，木水獲釋，昇平告訴他小由與啟燊趕到妓寨已經太遲，小茹更受了重傷，被送往醫院。小茹的面部傷勢嚴重，醫生表示即使做了手術也影響她日後的說話能力。木水激動，要往教訓三爺，更欲燒了妓寨，小由拉住他，罵他甚麼事也攬上身，卻甚麼事也做不到。雷蟹表示有黑道頭目要在上海創大事業而招兵買馬，木水答應前往。雷蟹又給木水一百元，著他毆打一名洋人。

小茹醒來，與小由相認，小茹知道啟燊替她贖了身，連忙向啟燊叩頭道謝。啟燊指小由應多謝木水，因妓寨的麗姐表示木水為小茹做了很多事，小由自知過分，並道出木水對自己多年來的愛護和關心。啟燊感受到小由與木水的感情極好，感到不是味兒。木水表示要往上海，命達志照顧小由姊妹；小由買麵粉公仔哄木水，木水卻表示男人要以事業為重，要到上海發展，要小由接受現實。鍾家各人都不回家吃晚飯，爾嫣獨個兒在房間孤單地吃，想起有一封老太太的信未開，便看信去。

子君在戲班突然暈倒，她表示近日作嘔作悶，又想吃酸的食物，菲菲問她是否有了身孕，並表示有了孩子的子君便能在鍾家站穩住腳。子君告訴卓萬自己可能懷孕，卓萬雀躍萬分，他回家即向家人宣布。心蘭安排子君翌日同往拜神祈福，懿芳向心蘭表示子君有孕是好事，因為這段期間子君不能與卓萬太親近，而卓萬又冷落爾嫣，剩下她與心蘭服侍卓萬。心蘭表示自己安於現狀，懿芳卻勸她為自己爭取；浩頤陪母親及子君往拜神，心蘭把自己當年懷孕時的定驚吊墜送給子君，子君表示在養胎期間，想教浩頤京劇，心蘭母女均不抗拒。以誠不小心把爾嫣的信夾雜在卓萬的信件中，以致卓萬誤開了老太太寫給爾嫣的信……

卓萬要求爾嫣陪子君往見醫生，醫生替子君檢查後，問子君是否曾受很大的創傷，擔心影響她成孕的機會。子君表示想一個人靜靜，隨即離開。子君憶起多年前曾拒絕惡霸邀約而得罪對方，結果被強行捉到一個貨倉慘遭輪姦的經歷……爾嫣請司機駕車到處找子君，發現子君躲在街角痛哭，爾嫣上前安慰她，還表示會一直陪著她。子君回家，各人正在看一些嬰兒衣服，子君表示自己沒有懷孕，懿芳口沒遮攔，有意無意的說出令子君難堪的說話，子君更感失望。

爾嫣對懿芳說有兒有女的確很有福，既然有福，便應給他人留一點餘地，懿芳才肯收口；浩頤立刻把嬰兒衣服收起，免子君看到難過。卓萬安慰子君，指她年輕，將來還有機會懷孕，子君無法把當年所受傷害坦白告訴卓萬，只問卓萬如果她再沒機會懷孕，卓萬會否介意，會否仍然安慰她……

