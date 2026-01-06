守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(1月6日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百一十七集「再見愛仁」(01/06)

Rebecca等人察覺樹仁對待栢菲甚差，栢菲卻為樹仁辯解，稱樹仁決不會以手段控制她。Rebecca建議栢菲可嘗試試探樹仁的真心。樹仁於點選外賣時，堅決不肯遷就栢菲，令栢菲決定測試他，結果卻令她失望。尚善協助栢菲審視她與樹仁的感情關係，提出問題檢驗樹仁是否重視栢菲，但樹仁的表現再次令栢菲失望。栢菲原本打算請假，思索與樹仁的關係，但在此時知悉樹仁受傷入院。她急往探望，發現自己竟錯怪了樹仁……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十六集 (01/06)

林蔚言受到警方的重點保護，周雄手下在別墅中央空調動了手腳，計畫通過氣體迷暈別墅中的一眾人員後，將林蔚言劫走。就在匪徒進入別墅打算將人帶走的時候，離開別墅的邵子俊帶人折返，配合在別墅周圍埋伏的警員，

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十一集 (01/06)

隨歌放戲陽與靜石逃離夙砂，一笑追他們之時不慎再次弄傷左臂，凌峰檢查後認為只有切開皮肉再修復經脈才能完全痊癒，隨歌為等待一笑完成治療而抗旨，平城忽然暈倒，眾太醫未能將他救醒，隨歌帶凌峰想醫治平城…

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第16集

醫生表示小茹傷口沒有發炎，兩日後可拆線，但未知她能否說話。啟燊覺得小由心神恍惚，小由表示木水要往上海，她說明白木水不能保護她一世，但她不願這天到臨。浩頤發現啟燊一言不發，獨個兒在露台發呆，問他想甚麼，啟燊問妹妹，如果自己結婚她會如何。浩頤表示自己一直很崇拜啟燊，小時候曾經想過要嫁給啟燊，若他要結婚，她會有心痛的感覺，但長大後已明白，並會替兄長高興。木水依指示毆打一名洋人，並搶去對方的陀表，更把陀表拿去典當。昇平替木水買了往上海的火車票，他問木水怎能捨得小由，木水只說男人要做大事，昇平卻拆穿他其實不捨。

達志與樹芬上門拘捕木水，達志手持一陀表說物主奇里夫死了，而當舖老闆則認出陀表是木水拿去典當的，所以要拘捕他。木水表示自己只是收錢打人，他用木棍打奇里夫，肯定不會令他致死。達志表示洋人上司要起訴木水，若罪名成立，木水會被判死刑，笑歡聽到幾乎暈倒。小由到律師樓求啟燊救木水，啟燊表示會盡力，問題是木水肯不肯讓他幫忙。啟燊到拘留室見木水，說服木水讓他替其辯護，木水把事發經過詳細告訴啟燊，透露曾在現場見到一名面上有奇異特徵的洋漢。啟燊及小由請雷蟹作證，證明是他要木水打奇里夫，雷蟹不肯。他向妻子表示，若他答應，則他會被滅口，所以只好當木水走霉運。啟燊與卓萬討論木水的案件，他表示會以疑點利益歸於被告的方向替木水辯護，但卓萬指案中死者是洋人，而木水又是一名流氓，如他是陪審員也不會相信木水。

啟燊問父記不記得他小時候的模樣，並請父親合上眼睛，想像他並非生於鍾家，而是在一個與木水一樣的背景，一個孤兒奮力求存的情況，卓萬動容，他雖表明自己不會接這宗案件，但也很想看案情的發展，並表示很欣賞啟燊對法律的執着。達志把笑歡與小由做的紅豆糕拿到拘留室給木水，木水表示自己心想見小由，但不要她到拘留室，待自己安然無事後在外面見她，他又謂到時自己會留港照顧小由及小茹。木水向達志表示下一世也要與他做兄弟，又說出去後會洗心革面做個好人，達志感動。達志離開拘留室後，一個警察向木水傳話。Ali發現一張奇里夫與奇異特徵的洋人的合照，相信對案情有幫助。小由帶了恤衫西褲給木水，讓他出庭時穿上，二人互相表達關懷之情。木水上庭認罪，令各人大感意外；小由截住囚車，向木水表達愛意，表示自己不能沒有木水，木水亦表示喜歡小由……

