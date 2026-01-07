守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(1月7日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百一十八集「一樣樣的煩惱」(01/07)

瑞輝因與罪犯宋天機「撞樣」，吃盡苦頭，深感苦惱之際，收到一神秘字條，內容提到對方不想再受瑞輝連累。有人拍片抹黑瑞輝，一眾網民卻認為片中人是宋天機，唯獨有一位網民為天機辯護。瑞輝懷疑此人正是天機本人，遂設法追查其身分，結果有意想不到的發現，並證實字條出自天機之手。瑞輝欲將天機繩之於法，設法引他現身，卻不果。力蓮為協助瑞輝，決定要以非常手段引蛇出洞……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十七集 (01/07)

連續多日的海上搜索仍然沒有找到周雄屍體，何浩輝卻認為周雄沒有死，陳耀揚說這是何浩輝沒能親手抓到周雄的心理作祟，邵峰也勸解何浩輝要將精力放到金融核彈上來。何浩輝與邵子俊到棠哥家，與紅姐和三號車眾人聚餐。

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十二集 (01/07)

凌峰救了平城，馬公公提醒隨歌若有人對他發難，一笑是命門。一笑猜如嫣與無影有關，答應隨歌離開卻暗地抓走如嫣，與她打賭面具人會殺她，如嫣輸了仍沒背叛面具人。隨歌發現死士營要暗殺侯靖，一笑追蹤殺手到慕容府…

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第17集

Ali查到木水指的洋漢名為費格遜，是死者奇里夫太太的前夫，鄰居表示奇里夫死前曾與費格遜發生爭執。啟燊到獄中勸木水推翻口供，又問他是否受到威脅，木水卻自我放棄，拒絕啟燊的幫忙。雷蟹上門付五百元安家費給小由，小由和笑歡都不肯收下，雷蟹把錢放下便離開。木水於下周三行刑，啟燊卻無法開口告訴小由，怕小由受不住刺激。小由心神不定，啟燊在醫院看見她坐在小茹床邊織頸巾。他上前關心，發覺小由眼中無神地自說自話。

小由呆呆的說今個冬天很寒冷，要織頸巾給木水保暖，她又表示相信世界會有奇蹟，木水會平安出來。對於木水的事，子君勸啟燊盡了力，問心無愧已足夠，啟燊暗暗說了句於心有愧，但他沒有道出小由父親之死與卓萬有關。 達達志再次問木水有沒有殺人，木水堅決表示沒有，但謂若他不認罪，全家人都會被害。木水又認為法庭不會還他公道，自己認不認罪都是死路一條。達志決定要救木水，木水指他這樣做會入獄。達志卻表示坐幾年監換回兄弟的性命很值得。小由見木水，二人不再以兄妹相稱，認定彼此只屬於對方，木水更答應會娶小由為妻，還提醒小由自己會與她一起看月光，請小由記住。

浩頤帶弟妹到戲班，浩晴與啟熙拿起兵器玩耍，浩晴不小心刺到啟熙的面。爾嫣打開了畫紙卻只坐着，采芝問她為何不畫畫，爾嫣表示沒興致；爾嫣享受可以繼續無知地做自己想做的事，其實是慨嘆自己知得太多。爾嫣決定把自己的畫和老太太的信都燒掉，采芝卻不明爾嫣為何要這樣做。原來爾嫣有感畫和信是她的寄託，藉以忘記寂寞，然而繼續下去只會令自己更寂寞。卓萬看見采芝拿著火盆進爾嫣房間，遂尾隨走進爾嫣房內，他看見爾嫣把信燒了，問她為何信件沒有拆開便燒掉，且猜說那些信都是日輝寫給她的。爾嫣請求卓萬不要咄咄逼人，卓萬坦言只想爾嫣的心向著他。木水行刑前，達志拿飯菜給他，還暗示叫他慢慢吃，要吃完整碗飯。木水會意，他把飯菜慢慢撥開，發現裡面藏一塊刀片。小由執拾了行李，準備與木水偷渡到廣州，笑歡不捨。

木水行刑當日，啟燊擔心小由，專程往看望她，小由帶同包袱欲與木水會合，卻在達志家樓下看見啟燊，她連忙把包袱扔進旁邊的籮中，待打發了啟燊走後，立即取回包袱趕往碼頭。啟燊擔心小由會做傻事便跟蹤她，一直到了碼頭，不久木水來到，他奇怪啟燊竟在場，小由命木水不要理會啟燊，二人趕往登上船，豈料大批警察來到，木水以為啟燊通知警方，木水走投無路，只好跳進海裡，警察向木水開槍，木水中槍，小由要跳進水裡找木水，被啟燊拉住……

