守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(1月8日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百一十九集「黑粉在身邊」(01/08)

愛．回家之開心速遞

大四喜遭生產商欺騙，出售的應援物品質素低劣，引起粉絲不滿，只好設法安撫群情，期望平息事件。樹根收到來自「黑粉」的死亡恐嚇，幸而無恙。其餘成員縱未受滋擾，卻各自出埠暫避風頭。敢威安排虹豆沙湯遠保護樹根，沙湯遠成功化解「黑粉」的各種惡作劇。樹根對沙湯遠關懷備至，令樹仁心生妒意，決意使計對付沙湯遠。陰差陽錯下，沙湯遠反而發現「黑粉」行蹤，成功捉拿該人，其身分更出乎眾人意料……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十八集 (01/08)

無獨有偶，三號車巡邏時救下一位身中槍傷的外籍人士，兇手再次指向南亞裔。連續數件南亞裔針對白人金融高管的槍擊案件，疑似與金融狙擊案有關，何浩輝跟邵峰分析，認為過於巧合。此時又發生一起南亞人槍殺白人案件。

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十三集 (01/08)

慕容曜與一笑攤牌，他警告一笑如果她向隨歌說出真相，他安排在宮中的人就會對陛下動手，隨歌將會失去一切。一笑放走如嫣，勸她離開玉京城好好生活，怎料如嫣還是意圖自殺，一直暗中跟隨她的一笑及時出手相救…

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第18集

警察打撈不到木水屍體，小由過度激動至暈倒。卓萬表示對木水的事也感無奈，但知道啟桑已盡力。子君關心小由情況，也想往探望小由，心蘭責子君不應與小由來往，子君沒有堅持，卓萬卻謂小由有恩於子君，子君探望她亦合情合理。子君指啟燊作為律師，可以做的他都已經做了，她覺得啟燊為小由做的，是出於對小由的憐愛，啟燊被說中心事，故意把話題帶開。二人到了達志家，子君鼓勵小由要堅強面對，提醒她還要照顧妹妹。醫生向小由表示小茹以後都不能再說話，在走廊一角的小茹聽到了。

啟燊安慰小由，提醒她須整頓情緒，免被小茹發現任何不妥，之後啟燊出外買東西給小由吃。小由發現小茹欲用破玻璃割脈自殺，立即上前阻止，小由猜小茹已聽到醫生的話，小茹點頭。小由傷痛中想起父母及木水，覺得若他們仍在，絕不會讓她與小茹受苦，她怨上天連一點點幸福都不肯給她和妹妹。啟燊買食物回來，小由姊妹卻不在房內。啟燊看見地上的碎玻璃，擔心小由做傻事，立即出外找二人。啟燊在海邊目睹小由和小茹跳海自殺，他立即跳進水裡，好不容易才把小由姊妹救起來。

小由醒來後仍堅決尋死，啟燊說若木水在會罵小由，小由反問啟燊憑甚麼代木水說話，啟燊表示自己明白木水感受，更忍不住把埋藏內心多時的話說出，表示喜歡小由，小由自問沒有甚麼可回報，啟燊謂只要小由珍惜自己，便是最好的回報。Mr Robertson表示政府有三個發展計畫，任由卓萬選其一。啟燁把三個計畫的優缺點分析得很好，博得父親讚賞，唯他覺得最有發展潛力的銅鑼灣，高貝利山部分為廷亨所有，要令他合作是件難事。卓萬卻謂在商場上，只要有共同利益，敵人也可變成朋友。

卓萬與廷亨及百鏘等商議，表示估計可建二百幢商住大樓，卓萬提出電力工程由百鏘妻外家的電力工程公司承包。卓萬有意讓浩頤與百鏘兒子力行相睇，心蘭陪女兒赴會。浩頤與力行在街上閒逛，遇達志執行職務，昇平趁機偷去浩頤的手鏈。啟燊與啟燁取笑浩頤與力行相睇的事，兄妹三人互相取笑一番。 達志把手鏈投入鍾家門外的信箱內，啟燁看見達志，出言侮辱，達志表示把浩頤的手鏈送回，浩頤命下人打開信箱證實達志的話，啟燁雖理虧，卻再拋下一句難聽的話便離去。達志把不滿發洩在浩頤身上，浩頤不忿，追上前與達志理論。

爾嫣與老太太見面，她早知老太太便是日輝，她刻意戴上卓萬送給她的襟針，好提醒自己鍾家二太太的身分，她請日輝不要再寫信給她。與菲菲在咖啡廳飲下午茶的子君，看見爾嫣與日輝在一起，爾嫣離開後，店員發現她遺下的襟針。菲菲指出，若子君想在鍾家少一個爭寵對手，這是一個很好的機會。爾嫣發現襟針不見了，與采芝在房內到處尋找，卓萬知道，問爾嫣到過甚麼地方，欲派人往尋找，爾嫣怕被卓萬知道她與日輝見面，引起誤會，故意說到過數處地方。子君突然拿著爾嫣的襟針來到……

