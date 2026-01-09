守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(1月9日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

愛．回家之開心速遞

第二千七百二十集「家姐去哪兒」(01/09)

力王拍攝某場「喊戲」時未能演繹應有的情緒，在力蓮責罵下才成功入戲，怎料對手已不滿離去，拍攝因而中斷。其後，力蓮因出埠公幹而聯絡不上，力王缺少她的幫忙，無法補拍戲份。力王轉而尋求外人協助，為求被罵而作出不少嘗試，最終找到一位可以頂替力蓮的「家姐」，成功令他真情流露完成演出。力王請求「家姐」繼續幫助他，怎料「家姐」因此吃盡苦頭，後來力王竟提出一個讓「家姐」難以接受的請求……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十九集 (01/09)

謝庭威化名為基蘭，以被捕的桑托的好兄弟的身份，來到蘭崖軍團，看到了殺死鐘斯的人，巴朗逼迫謝庭威槍殺員警線人以表忠心，謝庭威判斷槍內沒有子彈，扣動扳機後果然如此，艱險地經受住了巴朗的考驗。

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十四集 (01/09)

平城仍然昏迷，凌峰為免隨歌因平城病情被栽贓，道出平城十五年前已患有絕症，莊慎知悉後卻無一絲喜悅之情，命侄子莊明竭力尋找讓平城醒來之法，並請慕容仲到府商議…慕容仲離開莊府後被一笑擄走，慕容曜知悉後大怒。

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第19集

子君表示在花園拾獲爾嫣的襟針，卓萬不再追究，爾嫣感激子君沒有把她與日輝見面的事說出來。子君重提自己能嫁給卓萬，全靠爾嫣成全，爾嫣覺得嫁了入鍾家便猶如籠中鳥，不知自己是幫了子君還是害了她。啟燊請浩頤教小茹手語，浩頤樂意幫忙。小茹出院，啟燊已替小茹繳交了住院及醫藥費，護士誤會啟燊是小由的男朋友，令小由尷尬。啟燊與浩頤到達志家，小由表現冷淡。啟燊表示浩頤會教小茹手語，小由亦拒絕。

小由把雷蟹給她的安家費還給啟燊，還說以後會把小茹的醫藥費及住院費逐月還給他。啟燊表示自己只是幫朋友，說畢便離開。笑歡指小由與啟燊說話絕情，會令人傷心，達志追出，指啟燊對小由的關心惹人誤會，損害小由名譽。啟燊沒想過一番好意會令小由添煩惱，自責好心做壞事。啟燊宣讀廷亨名下銅鑼灣高貝利山土地交由卓萬發展的合約，廷亨可得三十幢住宅大樓，電力工程由百鏘妻外家的公司負責，卓萬並找來前工務管兼力行前上司Thomas為計畫擔任發展規畫顧問。

心蘭把她從離世叔公處帶回來的侍婢采月給懿芳使喚，浩晴及啟熙戲弄采月，浩晴更把她與啟熙困在黑暗的房間，采月在黑暗中發狂般叫救命，更弄傷了啟熙，懿芳開門救啟熙，並打罵了采月一頓。雲姨教訓采月，並用藤條打她，子君發現采月腳上滿是瘀痕。懿芳覺得采月古古怪怪，認為不宜讓她留在家中，子君乘勢提議讓采月到戲班工作，心蘭卻反對，還因子君提到采月被虐待而惹心蘭不滿，斥子君暗示是她的叔公虐待下人。

啟燊看出子君為采月的事耿耿於懷，子君表示很想為婢女們做一點事，啟燊提議她到教堂，與爭取改善婢女待遇的安德魯神父及瑪利修女共同努力，為侍婢們謀福利；子君要求卓萬支持她，卓萬不反對。爾嫣表示蘊善病重，要求她與卓萬一同前往探望。二人回到蘊善家，臥病在床的蘊善請卓萬原諒爾嫣，卓萬表示爾嫣是他的妻子，鍾家大門隨時為她而開。蘊善命女兒向卓萬道歉，此時，蘊善的朋友方太上門找戒指，表示是前一晚來打麻將時遺下。爾嫣斥母親裝病，卓萬卻問爾嫣打不打算向他道歉，爾嫣未肯就範，卓萬憤然離開。

爾熹問啟燁每次開會都不通知他，是否因為爾嫣與卓萬關係不好，令啟燁不信任他，令啟燁承認。爾熹又問啟燁，早前他提及的日本朋友，欲與萬恆行合作海砂生意的事，啟燁亦一再拖延。爾熹飲悶酒，日輝從而得知爾嫣不開心，並暫時回娘家居住。日輝表示對爾熹朋友的海砂生意有興趣，更提議爾熹一起合作。爾熹帶日輝回家，蘊善不歡迎，指他害爾嫣有家歸不得。日輝表示自己以爾熹的生意伙伴身分而來，蘊善擔心日輝借爾熹親近爾嫣，但最後被日輝說服。蘊善和爾熹為免爾嫣難做，決定暫時不把爾熹與日輝合作的事告知。

