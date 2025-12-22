守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(12月22日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百零七集「Coupon女皇」(12/22)

天娥獲樹根告知，收集優惠券及印花的好處，本不屑於做這種事，卻在特殊情況下用了樹根所贈的優惠券後，改變想法。天娥偶然結識一班「Coupon達人」，暗中一起收集優惠券與印花，其後卻因某些緣故感到意興闌珊。張愛盈以為天娥會就此放棄，天娥卻發現優惠券能幫助他人，遂大張旗鼓，利用優惠券與印花幫助有需要的基層人士，她更成立公司，在幕後主持大局。傳媒對該名神秘善心人大感興趣，敢威則發現商機，打算收購相關公司……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第五集 (12/22)

扮成戈登的邵子俊、何浩輝、梁婉婷和真戈登被發現，婉婷身手矯捷，與古惑仔激戰，追著邵子俊的古惑仔發現他是假扮，何浩輝到醫院探望受傷的鐘嵐君，遇到蔣坤，蔣坤自責不該讓鐘嵐君捲入找戈登的事情裡面。

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

宿敵契約

第一集 (12/22)

振南關一戰，錦繡的付一笑擊敗夙砂的鳳隨歌，戰後一笑及隨歌分別遇到伏擊，一笑被凌雪影救起，及後一笑與隨歌在正念山莊後山的藥池碰面，隨歌帶走一笑，想要調查振南關一戰與二人遭埋伏之謎，一笑跟隨歌回到夙砂…

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第6集

廣告 廣告

卓萬在劇院外等候子君，並因子君的打扮而換上一輛白色的新車，在咖啡廳與子君跳舞時，突然邀請她出席自己獲頒勳章的慶祝會。子君為此努力學西洋舞，以防卓萬邀她跳舞時在人前出醜。慶祝會上，心蘭與懿芳看見啟燊與子君在一起，以為啟燊邀請子君到來。關爺未見爾嫣，問卓萬她是否仍在打扮，卓萬表示爾嫣應很快到來，卻不動聲色的以目光搜尋爾嫣蹤影。

爾嫣不欲出席酒會，蘊善卻指她身為鍾家女人必須現身，否則別人會以為她失寵，而萬一惹怒了卓萬，隨時會被冷落。爾嫣仍氣卓萬，故不肯先認低威，蘊善提醒女兒若不出去，只會令心蘭及懿芳坐享漁人之利。心蘭與懿芳對子君冷嘲熱諷，指子君不自量力，與啟燊一起別有用心。卓萬來到澄清子君是經他邀請而來，此時舞曲響起，卓萬邀子君與他跳第一隻舞。二人在舞台中翩翩起舞，子君受寵若驚，卻不知卓萬其實在搜尋爾嫣芳蹤。卓萬瞥見爾嫣，發覺她一點醋意也沒有，心中有氣，故意把子君拉近自己並抱緊她，子君頓感面紅心跳。誰知爾嫣突然暈倒，卓萬見狀竟即急步向爾嫣奔去，把爾嫣抱回房間，被遺下的子君當場呆住。蘊善以不友善的態度對子君表示，希望子君認清楚自己身分，重申她只是卓萬利用來刺激爾嫣的一隻棋子。卓萬一直留在爾嫣身旁，直至翌晨爾嫣醒來，卓萬輕按爾嫣前額，發覺她的燒已退，欲往請醫生來，爾嫣拉住卓萬，二人和好如初。

卓萬陪爾嫣一同到樓下吃早餐時，各人已在等候，心蘭與懿芳看得又羨又妒，懿芳更在說話間流露醋意。浩頤提起子君這晚在港首場公演，問誰會前往欣賞，啟燊表示有重要約會，爾嫣向心蘭表示弟弟爾熹從日本學成回國，晚上回娘家用膳。子君為酒會上發生的事氣上心頭，但仍加緊練功，表示首場公演不容有失。子君相信卓萬對自己有意思，否則不會把她抱得緊緊地跳舞，認為自己欠的只是一個機會，故決心要把晚上的演出做到最好，要卓萬對她另眼相看。到場觀看子君演出的只有浩頤，卓萬送了女兒到劇院後，便到蘊善家接爾嫣。

子君往卓萬常到的咖啡廳希望碰上卓萬，卻只見爾嫣在場，爾嫣因卓萬臨時失約而借題發揮，表示要做鍾卓萬的姨太太一定要學會忍，並要想清楚能否接受與其他女人同侍一夫，若無這種器量，便應及早抽身，雖然爾嫣語氣溫和，但子君感覺卻有如被摑了一巴似的。子君不甘心被卓萬利用，問菲菲有沒有辦法聯絡到之前訪問她的記者，表示想見對方。蘊善與爾熹到鍾家拜候，卓萬答應讓爾熹到自己的商行工作。

卓萬與啟燁在露台飲酒，啟燁在意父親讓爾熹到公司工作，卓萬卻表示只要啟燁好學不放鬆，爾熹是沒可能超越他的，提他與爾熹好好相處。爾熹感覺到啟燁的不友善，對啟燁表示彼此都是渴望出人頭地的人，故應該是戰友，啟燁終被說服，二人漸漸變得投契。木水發高燒，昇平和小由向雷蟹借錢給木水看醫生，雷蟹謂若小由收到一筆爛帳，便用來借給木水醫病。小由走到煙館，險被人侵犯，木水及時來到救了她，二人逃至一街角，木水終告不支倒地……

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！