守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(12月23日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百零八集「海鮮惹的禍」(12/23)

家聰為向敢威邀功，積極向Ceci博取表現，怎料「好事多為」，並遭敢威責怪。Helen知悉家聰三餐不繼，遂贈送某餐廳的優惠券給他。家聰前往餐廳享用海鮮火鍋放題，其間偶遇餐廳老闆細曹總，意外知悉對方身家豐厚，遠超預期，於是設法討好他，希望可為接龍拉攏生意，為此嘗到苦頭。細曹總訂購的空運海鮮因故未能如期運來，家聰遂設法為他張羅，希望細曹總將來感恩圖報，卻惹出極大麻煩……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第六集 (12/23)

戈登與警方合作，聯手警隊網路安全及科技罪案調查科的電腦專家共同破解U盤中的加密內容，林蔚言對受傷的林濤表示愧疚，林濤表示自己的財富是香港給的，應該幫忙做點事。戈登與電腦專家成功破解了U盤中的加密內容。

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二集 (12/23)

莊后故意選隨歌母親忌日幫承陽辦及冠禮，平城問隨歌戰敗原因，隨歌表示找到奸細…隨歌與一笑談合作，看穿她挾持他的目的，二人互相報復後達成合作，隨歌對外稱一笑是其妾，帶她遊街遇上慕容曜和帶著三個孩子的凌雪影

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第8集

日輝看見爾嫣便追出來，爾嫣匆忙中跌了手帕，剛好被日輝拾起。爾嫣避無可避，勉強與日輝交談幾句，又怕被日輝看見自己的淚眼，倉促離開。 子君以百鏘女伴的身分出現酒會，對卓萬態度冷淡，又以英語交談，令卓萬眼前一亮。子君在洗手間遇爾嫣，發覺爾嫣眼紅紅，覺得好奇。她在走廊又遇卓萬，卓萬提示她在社交場合不宜說英語，否則會被人誤會是交際花。子君反提醒卓萬盡快接走爾嫣，否則恐漂亮的爾嫣會被誤會是交際花。

卓萬聽到爾嫣出席了酒會，面色一沉。百鏘看出卓萬在意子君，也看出子君用激將法引卓萬注意，他表示自己成全了子君，提示子君欠他一個人情。卓萬回家即問爾嫣出席酒會的事，爾嫣表示自己應親眼見證日輝這位好朋友的成功，為日輝有今天的成就而替他開心。卓萬指爾嫣替朋友高興應很開心，但爾嫣卻表現傷心，更謂哀傷之情是難以掩飾到的，二人展開冷戰。

爾嫣回娘家，蘊善直指爾嫣對日輝餘情未了，又指女兒十多年來一直怪她當年棒打鴛鴦。爾嫣反駁說自己與日輝光明正大，現只以知己相交，請母親不要冤枉好人。蘊善提醒爾嫣，是她自己捱不到窮，爾嫣想起當年母親找她，她是故意讓母親找到的。蘊善又勸女兒如覺得自己當日辜負了日輝而內疚，便應珍惜眼前人，不要哭哭啼啼。啟燁看見管家一早把餐車推進卓萬書房覺得好奇，卓萬表示前一晚見到不想見的人影響了胃口，致一整晚沒吃東西。啟燁看見卓萬把日輝的請柬扔進垃圾桶，心裡在猜度。

啟燁向爾熹打聽爾嫣與日輝的往事，他認為日輝會影響父親與爾嫣的關係。笑歡及涼茶舖的茶叔險被英軍的車撞倒，二人也告受傷，笑歡更當場暈倒。醫生表示二人的手術及輸血費用約需一百元。達志、木水想辦法籌錢，木水向大爛成提前收數；達志向三蝦要求分一份收規錢。小由亦找子君幫忙，但未見子君，卻因艷紅一句長貧難顧而無奈離開，小由惟有向街坊籌錢。護士表示笑歡與茶叔被調往羈留病房，二人被英軍控告破壞公物。

小由到律師樓求卓萬救笑歡及茶叔，卓萬看過檢控信後表示無能為力。啟燊到達志家了解事件的詳情，回家聽取父親意見，卓萬認為英軍橫行多年，像笑歡、茶叔的事會陸續發生。啟燊認為應盡力為窮人爭取權益，卓萬不反對啟燊的做法，並提醒他須注意的地方。啟燁向日輝表示萬恆行接到政府的工程，需要有信譽的供應商提供水泥，提出與日輝合作，日輝覺得風險大，未肯接受，爾熹指日輝是爾嫣的朋友，希望日輝幫忙，日輝便答應。爾嫣從爾熹口中得知他們與日輝的公司合作，但沒有詳加追問。卓萬陪懿芳出席銀行的慈善拍賣會，發現子君把他所贈的棋子及鑽石鏈捐出，懿芳好奇子君只是老倌一名，何來如此名貴的首飾，後以高價投得棋子及鑽石鏈。卓萬到金舞台觀看子君的演出，子君發現卓萬在台下，故意不看他，讓卓萬感受被冷落的滋味……

