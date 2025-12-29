守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(12月29日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百一十二集「監守自導」(12/29)

凌凌回港，得知導演堅慌病倒，主動頂替他拍攝《揸流灘》，Bonnie大為感激。凌凌提出不少意見，Bonnie於沒法推搪的情況下才允許他改動某一場戲，原來Bonnie亦有為難之處。城安獲Bonnie告知劇組的苦況，遂嘗試幫忙解決問題，為此作出不少努力，卻事與願違。其後，凌凌再提出特別的拍攝要求，城安決意要向凌凌道出真相，但未能付諸實行。此時，Bonnie對凌凌終於忍無可忍……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

守誠者

第十集 (12/29)

何浩輝找到鑒證科的石sir想要看到程沛德驗屍報告，通過分析得知阿德在當天跟哥哥打架前，還跟別人發生過肢體衝突。經過對街坊的詢問，何浩輝得知出事當天阿德似乎與人在小巷內起了衝突，來到小巷尋找監控。

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第六集 (12/29)

戲陽與一笑見面，在城中閒逛時遇到隨歌及靜石；隨歌擅自寫信給靜炎請求讓靜石入贅夙砂，一笑問未然關於平陵之戰那天的事，發現未然說謊，一笑得知平陵一戰當晚有人假冒客商跟靜石見面，靜炎答應入贅之事…

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第11集

卓萬向心蘭提出要娶子君為四姨太，心蘭痛心，懿芳在門外聽到，推門直進，厲聲表示反對，但最後卓萬拋下一句「我已經決定了」便離開。爾嫣與卓萬的子女在樓下聽到樓上的激烈爭論，浩頤拉住父親，卓萬望著女兒只覺無從解釋。卓萬與子君騎馬，子君暗示自己不怕面對卓萬的家人，會想辦法與他們相處。浩頤到心蘭房間，指不值父親一次又一次的傷害母親，並表示接受不到子君做她的四媽。卓萬要求爾嫣負責監督子君新房的裝修，爾嫣表示樂意幫忙。懿芳投訴裝修的噪音，向爾嫣大發雷霆，提出搬到別墅居住，心蘭一口答應，爾嫣指心蘭做事一向深思熟慮，問她何以會與懿芳一起胡鬧，心蘭卻斥爾嫣一手撮合卓萬與子君，胡鬧的是爾嫣。啟燊向父親表示全家人都因他要娶子君而不高興，更表示自己不認同父親的做法，卓萬停止話題，啟燊只好離開，啟燁追上前，他並未反對父親的做法，啟燊表示父親三妻四妾，母親只可以分到四分一個丈夫，他指弟弟一向都是站在父親那一邊，不欲與弟弟多說。

啟燁感觸自己生母從未做過鍾家太太，臨終前甚至見不到父親一面。啟燊為觸碰了啟燁傷疤向弟弟道歉，啟燁提醒兄長，應了解子君感受，若子君真心愛父親，非他不嫁，則阻止他們的婚事對子君也是殘忍的。啟燊找子君，子君表示卓萬是唯一一個令她覺得可以託付終身的人，啟燊只好祝福子君。小由親手織了一個同心結給子君作結婚賀禮，子君欣然收下。小由與木水在雜貨攤買紅豆，攤檔老闆誤會二人是夫婦，小由尷尬，木水對被人誤會似很高興。昇平指雷蟹要到石塘咀收數，表示或可以找花姑娘，催促木水一起前往。小由聽到臉色一沉，木水連忙解釋只是往做正經事，並著她煲紅豆沙等他回家。木水在妓寨被花姑娘挑逗，但他對各女均無興趣，最後被安排一位阿玉陪他。阿玉起初很怕木水，但木水表明只要求阿玉陪他聊天，還把花生塞進阿玉手中，木水發現阿玉手掌上有一心形的傷疤。阿玉求木水帶他離開妓寨，木水拒絕。

小由等木水等得納悶，木水回來即向小由解釋，並立即取過枱上的紅豆沙不停地吃。子君打點告別演出的門券送給鍾家三位太太的事，卓萬來到邀子君陪他吃午飯。關爺以卓萬半個父親的身分，要求在子君入門前見她，卓萬答應，雙方把約會訂於子君的告別演出之後。卓萬到別墅，把裝修草圖給心蘭看，心蘭駭然看到子君房內有一個卓萬的衣帽間。卓萬表面說聽取心蘭意見，實質要脅心蘭，並要她說服懿芳一同出席子君的告別演出及關爺的約會，心蘭擔心自己在家中的地位動搖，無奈妥協。懿芳在洋服店遇到子君，子君為赴關爺之約選購衣裙，懿芳出言侮辱子君，並表示要買下子君身上的裙子，子君為免多生事端，只好忍氣吞聲，即時把衣裙除下。懿芳為了羞辱子君，把她試穿過的衣服送了給下人。百鏘約子君見面，提醒她欠他人情，子君請他向卓萬追討……

