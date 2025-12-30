守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(12月30日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

愛．回家之開心速遞

第二千七百一十三集「25年後的贖罪之路」(12/30)

龔燁等人偶然發現力蓮打算於12月30日出埠前赴某島，並查到島上有一道每隔廿五年才開啟的門，這年正值開門之期。據稱走過此門就能洗清一生罪孽，眾人懷疑力蓮是要趕在閉門前清洗罪孽。眾人有所發現，思疑力蓮暗藏不可告人的秘密，於是暗中查探。另一邊廂，力王重遇故人，獲告知力蓮曾犯下多宗大罪，遂與力蓮對質，但她一概否認。龔燁等人向力王提出力蓮的各項罪證，力王決意阻止她洗脫罪孽，務要逼她面對過錯……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十一集 (12/30)

兩名嫌疑人的口供都指向阿肯，而且背後有個名叫安娜的女人，何浩輝分析，安娜的背後就是外國基金，目的是通過黑社會去擾亂香港的社會秩序，從而影響到香港的金融市場，現在不僅要盯緊阿肯，更要引出安娜。

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第七集 (12/30)

一笑與未然激戰後放他走，但隨歌抓住未然；寧非質問未然殺一笑原因，一笑出現與二人恩斷義絕，寧非暈倒，凌峰稱有地方能救寧非，一笑要帶寧非去求醫；隨歌帶荀翔見平城，莊后否認刺殺與莊家有關，隨歌與平城針鋒相對

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第12集

卓萬接爾嫣到金舞臺欣賞子君的告別演出。心蘭與懿芳卻沒有出現。子君演出完畢，看著自己演出的行頭，十分不捨。卓萬安排關爺見子君，心蘭與懿芳姍姍來遲。爾嫣表示人們說戲子無情，為了考驗子君對卓萬的真心，她準備了一杯含有水銀的茶給子君，若子君喝下，從此也沒可能再唱京劇。子君為證明自己真心愛卓萬，亦願意飲下水銀茶，子君把茶飲了一半，卓萬搶過要代她飲下，心蘭慌忙阻止，卓萬表示他也要證明自己有多愛子君……懿芳對爾嫣串通關爺做戲逼令心蘭及她接受子君入門，對爾嫣甚為惱恨，卓萬帶子君到金舞臺，子君發現舞臺已易名「鳳舞臺」，卓萬把劇院及戲班都買下，讓子君做班主，以後即使她不能再踏台板，亦可培訓新人，延續她的藝術生命。子君多謝爾嫣成全她與卓萬，學祈來到請子君往試婚紗，爾嫣看著子君離開的背影，不無感慨。卓萬雖一再出言刺激爾嫣，但對爾嫣協助他娶得子君表示高興。懿芳遲遲未出席納妾會議，她終於來到，卻一身喪服打扮，還表示一位至親的叔叔剛過世，要求卓萬與子君的婚事延期或低調進行，卓萬表示考慮。心蘭責懿芳搞事，懿芳表示雖不可改變事實，但她不會讓子君好過，也不會讓她風光地嫁入鍾家。

百鏘與兒子力行遇卓萬，剛接到政府工程的卓萬意氣風發，力行看不過眼。卓萬命啟燁小心跟進政府的工程，並建議他請兄長向倫敦的朋友打聽有關英泥的消息。啟燁向爾熹表示自己收到可靠消息，指政府通過法案轉用新的四號英泥的機會不大，決定炒賣期貨，押重注在舊的三號英泥上。日輝向百鏘及廷亨表示，收到英國方面的可靠消息，政府將全面改用新的四號英泥，他並已大手入貨，但他奇怪萬恆行替政府興建工務局大樓這麼大的工程，不但沒有買入四號英泥，還竟大手買入舊款英泥及期貨，他肯定法案一通過，萬恆行的噩夢即告開始，眾人為卓萬即將賠大本而高興。卓萬知道政府決定採用四號英泥，向啟燁追究責任，要啟燁想辦法解決。啟燁與爾熹求日輝售賣四號英泥給他，日輝提出以四倍價錢出售。啟燁失意，帶爾熹到妓寨買開心，他對阿玉表示興趣，還對她毛手毛腳。

隨雷蟹到妓寨的木水聽到啟燁說阿玉手上有心形疤痕，猛然想起小由說過妹妹的特徵，便上前阻止，再次與啟燁交惡。小由擔心木水往尋花問柳，果然昇平一進門便表示木水剛到過石塘咀，木水向小由解釋，並問小由她妹妹的事……

