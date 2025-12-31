守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(12月31日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千七百一十四集「2025最後的告白」(12/31)

加入接龍餐飲部的Venus銳意「釣金龜」，並鎖定Joe為新目標。Joe與壯及餐飲部眾人開會時，偶然發現一件披肩，Joe打算購買同款送贈天娥。Venus冒認披肩為己物，借花敬佛，怎料披肩原是壯親手編織，本欲送贈Elaine，兩人因此結怨，展開惡鬥。Elaine充當和事老，Venus遂設法逼壯講和，並與他達成共識，在感情事上互相幫忙。除夕夜，Venus向Joe展開攻勢，壯則向Elaine表白，詎料……

守誠者（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十二集 (12/31)

時間臨近週一，高層施壓儘快破案，何浩輝提示陳耀揚要從關女士處突破。陳耀揚聽取建議，用林蔚言拍到的姜、韋二人的照片攻破了關女士心房，關女士說分手費是姜議員提出的，承諾到手後一人一半，並且二人還簽了合同。

宿敵契約（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第八集 (12/31)

鳳隨歌公然頂撞鳳平城，並抗旨提起母親，被惱怒的平城下令回府反省，戲陽大婚大典前的祭祖大典改由二皇子亞獻。付一笑追問面具人究竟是誰，但夏靜石避重就輕，轉移話題求一笑回到他身邊，一笑心灰意冷，決然離開。

名媛望族（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第13集

啟燁開解懿芳，懿芳表示以為自己一直控制得很好，到頭來覺得自己很失敗。她對男人可以三妻四妾，女人則不可感到很不公平。卓萬到別墅，要求帶一對子女回大宅，懿芳不肯，她態度強硬，向卓萬發洩積壓已久的不滿，卓萬表示是自己的錯，但指當初懿芳入門，心蘭與爾嫣都沒有反對，卓萬軟硬兼施，終於說服懿芳。啟燁正式要求日輝售賣四號英泥給萬恆行，日輝表示即使把售價提高四倍仍補償不了之前一次他在信用上的損失。爾熹請日輝看在爾嫣份上答應，日輝簽訂買賣合約後忠告爾熹跟欠缺商德的人做生意是沒有前途的。卓萬決定低調迎娶子君，與子君到上海旅行結婚。菲菲覺得子君身為著名刀馬旦，旅行結婚太寒酸，但子君不介意。子君自覺不像其他三位太太一樣有良好背景可以幫助卓萬，唯一能做到的是不會為他增添煩惱，而她深信將來自己也可建立一定的人脈關係。子君希望浩頤接受自己，但浩頤坦言沒可能與她做朋友，因她不會做傷害母親的事。

卓萬帶子君到上海鍾家家族的紗廠，他表示紡織是鍾家發跡之業，終有一日要再做紡織，而這心願連啟燊也不知道。卓萬又專誠邀請退休京劇名伶雪龍生從國外回到上海為他們主持婚禮，子君感到意外又感動。子君在鍾家的第一天，大清早便向三位鍾太太奉茶，懿芳送一支髮簪給子君，並即時替子君戴上，表示髮簪是用來管著子君的，惹卓萬不滿，早餐時，卓萬故意安排子君坐了懿芳的座位，以示對懿芳的教訓。子君把從上海帶來的禮物送給心蘭，並向心蘭請教在鍾家要守的規矩及要注意的地方。子君為座位的事向懿芳道歉，懿芳故意挑撥，指爾嫣本來是最得卓萬寵愛的一位太太，她卻讓子君入門，指卓萬可能像激她一樣，以子君激爾嫣。爾嫣回娘家，蘊善指子君已入門，恐爾嫣從此在鍾家地位不保，爾嫣卻毫不在乎，更表示花無百日紅，她早已有心理準備，但蘊善卻指這是爾嫣自己造成的，更擔心爾嫣失寵，會影響爾熹在公司的工作。蘊善又指男人沒有了愛情尚有親情，勸爾嫣為卓萬生孩子，否則將來恐要孤獨終老。爾嫣泰然處之，指兒女天注定，沒法強求。

浩頤彈琴時子君上前與她說話，浩頤故意彈得很大聲，以掩蓋子君的聲音。懿芳表示要帶子君出席應酬活動，讓她多認識人，方便將來與卓萬出席社交場合。她安排子君替眾太太添茶，又故意要子君與舞蹈老師跳舞，令子君出醜。浩頤看在眼內，替子君不值。卓萬在應酬中得知懿芳欺侮子君，他回家後表示要替子君出氣，子君卻阻止，謂多一事不如少一事，卓萬表示將有辦法令懿芳不再作弄子君……

