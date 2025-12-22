宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
守誠者 劇情懶人包︳任達華再演PTU成員 陳小春李治廷何潤東熊黛林李麗珍合演
故事大綱
香港警員何浩輝與師父霍啟泉、師弟陳耀揚聯手屢破大案，素有“O記三虎”的美名，孰料在一次抓捕悍匪周雄的行動中卻遭遇慘敗——霍啟泉犧牲，周雄逃脫，何浩輝為救霍啟泉向周雄下跪的視頻引爆網路。O記高層邵峰因此事延遲升職，一夜之間，何浩輝淪為警界之恥，但他並未放棄，決心查明真相為師父報仇。此時與何浩輝已分居一年的妻子蔡卓欣攜子從加拿大返港，何浩輝努力挽回，蔡卓欣態度冷淡。事實正如何浩輝所料，周雄的幕後老闆——M國EGM基金的路易士正醞釀著對香港展開一場空前絕後的金融狙擊，意圖破壞國際金融中心的繁榮安定。他的邪惡圖謀被M國駭客戈登和戈登女友李可兒偶然獲悉，李可兒為保護家鄉香港，將含有EGM金融狙擊計畫的 U盤寄往香港後慘遭滅口。戈登慌忙赴港尋找 U盤，路易士也安排手下安娜去追殺戈登。
此時，何浩輝已被調任到灣仔總區衝鋒隊第三車隊擔任隊長，車長趙紹棠和隊員邵子俊、梁婉婷、謝庭威起初並不接納他，但在辦案時，何浩輝過人的能力讓他們刮目相看。何浩輝發現追殺戈登的幕後黑手與周雄案關聯密切，決心追查到底。幾番遭遇險情的戈登都被第三車隊救下，與此同時，企業家林濤、女記者林蔚言等香港各界人士守護家園的精神也深深打動了戈登，最終他將U盤交給警方。
由此，港府知悉了路易士的金融狙擊計畫，其中的“藍名單”就是路易士在香港的幫兇名單。極具才幹的財政司副司長汪東凱成為EGM實行金融狙擊計畫的絆腳石，安娜授意身為“藍名單”成員的量子新聞老闆韋志玲利用媒體公器煽動社會輿論，誣陷汪東凱貪贓枉法，組織市民上街參與“反腐遊行”。身在衝鋒車的何浩輝敏銳地從看似毫無關聯的資訊中抽絲剝繭，找出一系列事件的癥結並上報警隊，終於使韋志玲伏法，“藍名單”中佈局的各路人馬也被及時地控制住。港府洞察到EGM的金融狙擊計畫佈局之深遠、手段之狠毒、後續破壞性之強烈，調集各方力量成立了“特別行動組”進行應對，何浩輝與邵子俊被調入組中。辦案過程中，邵子俊對何浩輝深深拜服。經過港警的不懈努力，特別行動組成功破獲了周雄對四大富豪的連環綁架案，並通過第三車隊的南亞裔警員謝庭威在犯罪組織執行臥底任務，繳獲了大批偷運到港的軍火武器，有效地阻止了金融狙擊計畫的推進，但狡猾的周雄在混戰中攜數噸炸藥逃逸。
經過抽絲剝繭地分析，何浩輝與邵子俊終於發現了“金融核彈”線上線下同步引爆的終極計畫——萬眾矚目的全球金融峰會在港召開之時，安娜線上上操縱股票交易APP“智富”讓百萬香港股民成為傀儡，線下則通過周雄去製造恐怖事件，聯合行動以徹底擊垮香港。決戰之日，邵子俊成功阻止了安娜操縱股票交易APP的後臺；棠哥為保護市民，駕駛著裝滿炸藥的假冒第三車隊的3號車衝向大海壯烈犧牲；何浩輝擊斃周雄並拿到下跪視頻的完整版，終於報仇雪恥……回歸至今，香港警隊背靠祖國，始終以“忠誠勇毅、心系社會”的專業精神守護著這座城市！
第一集 (12/16)
熱鬧繁華的香港街頭，大螢幕播放著“O記之星”何浩輝在一次行動中向匪徒下跪的視頻，引爆全港熱議，因此事何浩輝被調職到衝鋒隊。他已暗下決心，為了師父、邵sir、警隊，一定要把周雄繩之以法。
第二集 (12/17)
鐘志華被周雄報復殺害，孫女鐘嵐君被蔣坤收為義女，何浩輝得知龍興社正在尋找一個外國人，看到了從天臺下樓的戈登，察覺此事頗為蹊蹺，告訴陳耀揚卻被警告不要多管閒事，邵峰讓陳耀揚將心比心，對何浩輝放下芥蒂。
第三集 (12/18)
林蔚言發現戈登涉嫌殺人的新聞，同時，戈登聯繫林蔚言，並以“一個足以摧毀香港的陰謀”取得了林蔚言信任，答應與他見面。何浩輝收到陳耀揚的資訊，獨自趕往李大年處，卻發現跟蹤自己的邵子俊。
第四集 (12/19)
邵子俊偶然見到蔡卓欣，並得知何浩輝有個兒子。何浩輝帶何樂軒去攀岩，阿軒在父親的鼓勵下贏得了獎品，蔡卓欣深感欣慰。與此同時，林蔚言去重慶大廈看望戈登，趁林蔚言不備，戈登偷偷用手機複製了房間的門禁卡資料。
第五集 (12/22)
扮成戈登的邵子俊、何浩輝、梁婉婷和真戈登被發現，婉婷身手矯捷，與古惑仔激戰，追著邵子俊的古惑仔發現他是假扮，何浩輝到醫院探望受傷的鐘嵐君，遇到蔣坤，蔣坤自責不該讓鐘嵐君捲入找戈登的事情裡面。
第六集 (12/23)
戈登與警方合作，聯手警隊網路安全及科技罪案調查科的電腦專家共同破解U盤中的加密內容，林蔚言對受傷的林濤表示愧疚，林濤表示自己的財富是香港給的，應該幫忙做點事。戈登與電腦專家成功破解了U盤中的加密內容。
第七集 (12/24)
汪太不滿媒體報導，到《量子新聞》討要說法，主編方大宇故意拖延，汪太與律師走進辦公室，撞上外采回來的林蔚言，指責其造謠生事，方大宇見機與汪太引發肢體衝突，方大宇倒地受傷。三號車接警抵達現場，平息了衝突。
第八集 (12/25)
出警時，棠哥發現紅姐茫然地走在大街上且沒帶手機，想要將紅姐強行帶回家，而發病的紅姐已經認不出棠哥，此事被遊行隊伍中的好事者抓住時機故意刁難。就在棠哥百口莫辯之際，三號車其他隊友趕到。
第九集 (12/26)
安娜叮囑阿肯要妥善處理刀疤馮，並向路易士報告，汪東凱已經成為眾矢之的。陳耀揚帶人抓捕刀疤馮，被其逃脫，阿肯告訴刀疤馮安心跑路，已經安排刀疤馮的弟弟阿龍接手了他的工作，還給了阿龍一個新場地。
