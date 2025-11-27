守護相望 祝願各人平安

宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
其他人也在看
英偉達痛失中國最大買家！字節跳動狂囤積GPU卻無法上架
全球 AI 晶片霸主英偉達 (NVDA) 失去了最大的中國買家，字節跳動數月前還在瘋狂掃貨只為構築 AI 護城河，但囤積的天價晶片如今卻面臨無法部署的尷尬，百億美元的巨額算力儲備瞬間變成燙手的「滯留資產」。鉅亨網 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周四（27 日）早上 6 時造成 44 死 58 傷，包括有消防員殉職，有 279 人失聯。警方已拘捕三名男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
香港重大火災敲響警鐘 引發內地網民對高層住宅憂慮
【彭博】— 香港發生60多年來最嚴重的住宅建築火災，引發人們對中國城市大量高層住宅恐面臨類似安全隱患的擔憂。Bloomberg ・ 4 小時前
宏福苑五級火︱居民守候獲救寵物 義工備飛機籠 貴婦狗Jason主人：願天父守護每個生命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火，災場仍有不少居民的寵物被困，生死未卜。有市民稱目擊消防員成功救出九貓一狗；昨日「宏健2703 貴婦狗Jason」被主人「洗版」急尋，幸在今早獲救。另有主人在現場守候，希望成功尋回寵物；現場動物義工帶來過百狗籠及飛機籠，隨時準備安置獲救貓狗，並提供暫託服務。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
全港146個順豐站即日起義務收集應急資源
順豐香港表示，為支援大埔宏福苑火災事故，將啟動「災後支援計劃」，並提供多項資源以助於前線緊急救援和善後工作，全港146個順豐站自即日起義務收集應急資源，包括洗護用品(洗髮水、沐浴露)、床品(床單、被子)、衛生用品(紙巾、衛生巾)、數據卡、充電器、內衣除外衣物，以及醫療用品(急救包、常用藥物)，將提供免費運輸協助慈善團體及當地組織，將物資送至受影響居民手中。 此外，順豐站會免費提供封箱膠紙、紙箱等包裝材料，供有需要的人士使用。 順豐香港亦已成立義工隊，大量員工全力協助救援工作，除了現場支援外，亦為慈善機構提供義務運輸，協助尋找失聯親屬及支持各項救援行動。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
奪命火災全港關注，但亦有一些市民在閱覽相關資訊後出現情緒反應。有臨床心理學家便表示災難後出現急性的壓力反應是正常狀況，情緒一般會慢慢消退，但若持續感到困擾不安，便應向專業人士求助。精神科專科醫生則建議，市民若感到不安，應暫時遠離相關資訊，「不要覺得自己不去看，就是不關心社會……這是一個負責任的照護行為。」Yahoo 健康 ・ 18 小時前
保聯：會員公司已就宏福苑火災成立專人接聽熱線 簡化及加快賠償程序
香港保險業聯會和保險業界仝人對宏福苑火災遇難者家屬表示致以深切慰問，並祝願傷者早日康復，失聯者與家人重聚，亦感謝各為救災人員的努力。 保聯指，災民中有不少購有各類保險，為了向他提供適切的協助，保聯的會員保險公司已即時採取行動，包括成立專人接聽熱線，解答災民對保單保障範圍、索償具體安排的問題、簡化及加快賠償程序、提供保單以外的額外支援、促請代理人為受害客戶提供即時協助。 優先處理受影響保單持有人的索賠，包括人壽保險、醫療保險、個人意外保險、家庭保險、火災保險等、盡可能免除死亡理賠所需的死亡證明、為災民提供保費假期/延長保單繳款期限、在指定時間內提供保單貸款利息減免。 上述各項旨在確保受保人在此艱難時刻，能夠得到保險公司適切的協助，紓解他們面對的重大財政及精神壓力。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 32 分鐘前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 5 小時前
再見愛人5｜李施嬅心疼車崇健遭批評首次選擇唔分手 網民：這姐姐是瘋了嗎
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，二人互相剖白，李施嬅喺鏡頭前毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，包括過往4次眼部手術皆缺席、買錯求婚戒指、唔主動籌備婚禮等等，皆令網民睇得氣憤又心疼。去到最新一集，李施嬅表示心疼車崇健遭批評，更第一次選擇唔分手。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
本地｜公益金撥5千萬成立基金緊急支援宏福苑火災受影響家庭
香港公益金決定撥款5千萬元成立「公益金及時雨大埔火災援助基金」，緊急支援宏福苑火災受影響家庭。 公益金表示，鑑於大埔宏福苑發生五級火災，對事故中大量家庭及個人造成嚴重影響，深感哀痛，並向死者家屬及傷者致以深切慰問。為協助受災人士度過難關，公益金從撥款儲備撥出5千萬元成立火災援助基金，為受影響家庭及人士提供緊急經濟援助。 公益金同時宣布，將於星期日舉行的港島、九龍區百萬行 - 中九龍繞道（油麻地段）所籌得的善款，全數撥入今次的火災援助基金。 公益金表示，將透過社會福利署向每位死者家屬發放慰問金，並聯同大埔及北區及時雨批核中心協助受災人士申請援助金，確保資源能迅速送到有需要人士。Fortune Insight ・ 6 小時前
京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資
京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜馬雲公益基金會捐3000萬
馬雲公益基金會捐贈3000萬元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向消防員和應急人員及其家庭提供幫助。基金會向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向受災家庭和社區表達誠摯慰問，致敬每一位逆行而上的救援英雄。 阿里巴巴集團啟動首批捐款2000萬元，支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。阿里巴巴向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向所有受災家庭和社區表達誠摯慰問，也向每一位逆行而上的救援英雄致以崇高敬意。 螞蟻集團和在港企業AlipayHK首批捐贈1000萬元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。向救災一線的所有消防醫護人員、社會愛心力量致以崇高的敬意。Fortune Insight ・ 5 小時前
信和集團及黃廷方慈善基金撥款2,000萬元賑災 預備約160間酒店客房提供免費住宿
信和集團表示，對於大埔宏福苑發生的火災事故，集團與社會大眾同感沉重。謹向受影響居民致以最深切的慰問與最熱忱的關切。信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2,000萬港元支援賑災。同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備約160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。 因應居民的迫切需求，集團已迅速備妥各類生活物資，並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日(27日)下午集團義工同事亦前往大埔聖公會救主堂社會服務中心，為市民送上餐盒和熱湯。謹盼以這份心意，為大家帶來溫暖與力量。同舟共濟，共渡難關。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防逐層破門搜索 稱未放棄任何一個求助
大埔宏福苑發生五級大火，火勢一度蔓延多座大廈，釀成嚴重傷亡。消防處交代最新進展指，死亡人數增加至55人，現場有51人證實當場死亡，4人送院後不治。 4座大廈大致救熄 男長者由天台救出 消防表示，現場共有4座大廈火勢已大致救熄，其中3座火勢受控，相關大廈的求助個案已全部處理。行動中，消防隊伍今早於其中一座大樓天台救出一名男性長者，再轉移至地下。 逐層上樓破門搜索 消防處指，現時正「一層層推進上樓」，每個單位都會破門進入，進行徹底搜索，強調「到呢一刻從來冇放棄過」，亦不排除其後仍可救出更多傷者。處方形容，現場溫度極高，加上大廈外圍維修竹棚及棚網有倒塌危機，火場範圍龐大，是前線消防員面對的最大挑戰之一。 341宗求助279宗已處理 未評估個別求助生存率 截至下午2:50，處方共接獲341宗求助個案，已成功處理當中279宗，並持續回覆餘下查詢電話，但承認部分電話一度未能接通，如成功聯絡將即時派出搜救小隊登樓搜索。 消防處強調，現階段不會就個別求助個案的生存率作評估，行動首要目標仍然是撲滅火警及搜救被困居民。 98架救護車到場 前線醫護搶救傷者 醫護方面，當局已調派共98輛救護車及大批醫護人員到Fortune Insight ・ 4 小時前
劉嘉玲60大壽奢華宴曝光！梁朝偉「全程低調陪伴放閃」 宴席紅酒藏甜蜜巧思
劉嘉玲11月25日在香港半山豪宅舉辦60歲生日宴，丈夫梁朝偉以黑色棒球外套陪同現身，低調但始終相伴左右。現場以「時光致敬」為主題，從Labubu造型蛋糕到分子料理壽桃包，細節處處可見巧思。姊妹淘 ・ 2 小時前
孫藝珍與玄彬「人生四格照」畫面太耀眼！恩愛熱度有增無減，「孫仙」甜美魅力從內到外散發
孫藝珍與玄彬在2025年青龍電影獎上憑雙雙封后封帝，除了在典禮上各種放閃外，日前，孫藝珍更在IG釋出兩人的當天的人生四格照，甜度超標！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Klook Black Friday優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1/全球酒店低至半價優惠/長隆酒店減$200
明日（28日）就是Black Friday！Klook提前預告11月28日起將會推出的旅遊優惠，直至12月1日，當中包括全球酒店低至半價優惠～由於優惠眾多，率先幫大家整合優惠推出日期及時間，一文就能看清！記得Bookmark文章、Share給朋友。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
【Aeon】精選打邊爐食材 + 甜品優惠（即日起至03/12）
天氣轉涼，又到打邊爐季節，AEON進行「圍爐開餐 + 甜品夢工場」推廣，大量食材以優惠價發售，包括野菜家族日式火鍋包 $37.9、美國豚燒肉盛 $45.9、美國急凍牛板腱片 $65！YAHOO著數 ・ 7 小時前