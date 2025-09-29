守護者大逆轉寫MLB紀錄 大都會無緣季後賽

（法新社洛杉磯28日電） 美國職棒克里夫蘭守護者勇奪美聯中區冠軍寫下聯盟逆轉紀錄，國聯的紅人躋身季後賽將戰洛杉磯道奇，大都會慘遭淘汰。

大聯盟（MLB）例行賽最後一天，美國聯盟的守護者成為各界焦點。他們在7月尚以15.5場的巨大勝差落後底特律老虎，此一差距從沒任何球隊可以扳回，先前紀錄僅是1914年波士頓勇士所創的15場。

不過守護者賽季後段大甦醒，加上老虎今天以3比4輸給波士頓紅襪後，全隊將以分區冠軍的身分進入季後賽。巧合的是，守護者在美聯外卡系列賽的對手仍是同為美聯中區的的老虎，他們在三戰二勝的外卡系列賽中擁有主場優勢。

另外，由於多倫多藍鳥擊敗坦帕灣光芒奪美聯東區冠軍，這讓美聯外卡系列賽的另一個對戰組合變成基襪大戰，紐約洋基將在主場迎戰宿敵波士頓紅襪。至於藍鳥與西雅圖水手則可休息一段時間，到分區系列賽時再以主場身分出戰。

國家聯盟方面，紐約大都會在客場以0比4敗輸給邁阿密馬林魚，也輸掉季後賽最後門票。大都會上個賽季打入國聯冠軍賽，今年更從洋基手中以破紀錄的15年250億簽下名將索托（Juan Soto）盼更上層樓，結果全隊後半季崩盤，總薪資排名全聯盟第2卻無緣季後賽。

辛辛那提紅人今天雖然也輸球，例行賽成績最終與大都會相同，但因對戰成績較優拿下國聯最後一張季後賽門票，對手將是洛杉磯道奇。

國聯外卡系列賽的另一個對戰組合將是芝加哥小熊與聖地牙哥教士，至於密爾瓦基公鹿與費城費城人因戰績較優，將直接在分區系列賽中出戰。