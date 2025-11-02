安世中國否認違約 反指荷蘭安世拖欠10億人民幣貨款

【on.cc東網專訊】中資荷蘭晶片製造商安世半導體風波持續發酵，安世中國周日（2日）發布致客戶公告函，指出荷蘭安世半導體所謂的「當地管理層近期未能遵守約定的合同付款條件」完全是無中生有，惡意抹黑安世中國管理層。安世中國不存在違約行為，而是荷蘭安世半導體目前欠付東莞的封裝測試工廠貨款高達10億元人民幣（約10.9億港元）。

公告函表示，荷蘭安世半導體單方面決定自2025年10月26日起停止向位於東莞的封裝測試工廠（ATGD）供應晶圓，是所謂的「當地管理層近期未能遵守約定的合同付款條件的直接後果」。安世中國對此強烈反對，上述指控完全是無中生有，惡意抹黑安世中國管理層，安世中國不存在違約行為，恰恰相反，荷蘭安世半導體目前欠付ATGD大額貨款。

荷蘭安世半導體相關管理層在決策過程中嚴重失職失責，把個人利益凌駕於公司整體利益之上，嚴重違背職業操守和公司治理要求，由此給公司、廣大員工造成的損失，應依法承擔責任。此外，荷蘭安世半導體單方面停止供貨的行為，完全置客戶利益於不顧，嚴重違反合同約定和商業合作原則，嚴重破壞了客戶信任，是極其不負責任的做法。

目前，安世中國已建立充足的成品與在製品庫存，能夠穩定、持續地滿足廣大客戶直至年底乃至更長時間的訂單需求，供應鏈安全可靠。為確保供應的長期性與韌性，安世中國已積極啟動多套預案，正在加緊驗證新的晶圓產能。安世中國對在短期內完成驗證、並自明年起無縫銜接滿足所有客戶需求充滿信心。

