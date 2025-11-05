安世半導體致函客戶 中國廠房發貨受影響

【on.cc東網專訊】安世半導體向客戶致函稱，重新獲得東莞工廠供應鏈的監管權前，無法監管產品何時及是否交付，正進一步澄清中方針對公司在華廠房及分包商的行動範圍及影響。

中國商務部周二（4日）指摘荷蘭政府，不顧中方多次在磋商中提出的合理訴求，應該對事件造成全球半導體產供鏈動蕩和混亂，承擔全部責任。希望荷方以負責任態度與中方相向而行，停止干涉企業內部事務，為安世半導體問題找到建設性解決方法。

