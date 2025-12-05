宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
安信建經獲信託業公會 創新推廣獎勵肯定
[NOWnews今日新聞] 安信建經致力推動信託金流管理機制的創新與落實，於112年在履約保證服務中加入信託以保障客戶資金安全，服務廣獲市場好評，如今再創佳績，於12月2日獲中華民國信託業商業同業公會所舉辦之第四屆信託業與績優機構團體合作創新及推廣信託獎勵方案肯定。
中華民國信託業商業同業公會長期推動信託制度健全發展，為鼓勵社福團體、照護（顧）機構、安養、醫療及其他機構等與信託業合作創新及推廣信託，特推出此獎勵方案；此次安信建經以履約保證價金信託制度獲獎，顯示安信建經在強化資金專業防護管理、保障成屋交易安全層面的貢獻不僅民眾信賴，亦獲得信託公會的肯定。
安信建經由台新銀行、信義房屋投資設立，成立迄今超過30年，擁有豐富的不動產金流管理經驗，目前管理資產總量超過60萬件、總額逾7兆元，已守護超過百萬的家庭幸福。所提供的「履約保證價金信託」服務，是由「玉山銀行」擔任信託機構及價金保證，此服務在業界不僅是首創也是唯一由銀行擔任保證人。而銀行端更是斥資上千萬建置「信託金流管理系統」，加上每件個案再透過安信同仁控管把關，信託帳戶專款專用的特性，為透過信義房屋買賣成交之客戶，提供最安全嚴實的交易保障。
安信建經總經理張峰榮表示：「建經公司一直以來，都是站在公正第三方立場，透過專款、專戶、專人的管理者角色，來避免交易風險產生，這次很榮幸獲得公會的肯定，展望未來，安信將再精進現有的履保信託服務，深化與玉山銀行的長期合作，另外最重要的是，持續向社會大眾推廣不動產交易安全之正確觀念。」
