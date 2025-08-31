安信建經30週年 邀基金會及受助家庭同歡

▲安信建經歡慶30週年舉辦感恩活動，邀來同樣30歲的國際單親兒童文教基金會及受助家庭同歡，並由總經理張峰榮(右)代表捐助300組文具贈予小朋友，由執行長劉姍姍(左)代表受贈。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 由信義集團及台新銀行共同投資的安信建經今年邁入30週年，特以公益行動代替慶祝，攜手同樣30歲的「財團法人國際單親兒童文教基金會」，於8月27日舉辦「安信30有愛加持」感恩活動，除邀請超過百位VIP貴賓共聚、表達感謝，更找來多戶基金會扶助家庭同歡，安信建經於現場捐贈300組文具組，在開學前夕為孩子的新學期送上溫暖與支持。

此次活動也獲得來自不動產及金融界的熱烈回饋，安信建經扮演穿針引線的角色，邀來超過百位VIP客戶與企業家代表出席；活動中，除了安信建經的捐贈，貴賓們也特別準備精美禮物，致贈給到場的受助家庭及孩童，透過實際的溫暖行動傳遞陪伴與祝福，而孩子們亦以親筆畫作回饋贈禮人，讓現場充滿溫馨與感動。

基金會執行長劉姍姍提到，「很開心也很榮幸代表基金會與安信建經一起慶生，能夠走到30年非常不容易，今天這個活動特別有意義，能讓親子和大家同樂、用餐，肯定是彼此最愉快的記憶；也感謝在場嘉賓、安信與社會大眾的支持，讓基金會可以一直堅持下去，成為受助家庭的光。」

安信建經總經理張峰榮表示：「安信建經與基金會皆歷經30載，彼此始終堅持初衷，一個深耕不動產專業顧問領域，一個致力於守護單親家庭與孩童，很高興能藉由這次難得的合作經驗，一起為下個美好的30年拉開序幕。」

安信建經長期推動公益行動，除不定時與公益團體合作，每年更固定舉辦「志工日」，鼓勵公司同仁主動投入社會服務，並持續推動永續發展ESG理念，從環境保護、社會參與到公司治理，全面落實企業社會責任與影響力。

透過此次活動，安信建經與基金會共同展現對社會的承諾與行動力，也期待號召更多企業加入公益行列，讓關懷成為企業文化的一部分，將愛與希望持續傳遞給需要的人。



