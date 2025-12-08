安倍昭惠黑衣法庭首現身！ 第13次審訊山上徹也低頭！

黑衣鞠躬的法庭初登場

下午1點許，安倍昭惠穿黑外套抵達奈良地方法院，進入法庭向旁聽席輕鞠躬，坐檢方一側，山上徹也低頭專注未互視。讀賣新聞報導，這是她依《犯罪被害者參加制度》首次出席，

允許遺屬質問被告或陳述意見，外界猜她會不會親問動機。安倍晉三2022年7月8日街頭演說中遇刺，昭惠至今鮮少公開露面，這次現身讓媒體鏡頭閃不停。

網友在X調侃：「昭惠黑衣鞠躬，法庭變追悼會。」這種初登場，這鞠躬總讓人會心一沉。🙏

山上徹也的動機陳述

12月2日審訊，山上徹也解釋刺殺因信安倍晉三是「統一教會政治聯繫核心」，若選其他政客「意義小」，至今未向家屬道歉。

共同社報導，山上41歲，母親虧2億日圓給統一教會，動機根植童年債務，槍自製用火藥彈殼。昭惠過去訪統一教會遺址，稱「無關」，但審訊焦點在動機是否合理。

網友在PTT國際板po：「山上動機陳述，昭惠會問嗎？」香港LIHKG笑說：「法庭低頭，遺孀猜測怕怕。」這種陳述，這動機總讓歷史多點糾結。🔍

遺孀制度的猜測熱議

《犯罪被害者參加制度》讓遺屬直接參與，昭惠或許會質問山上。NHK報導，這制度2008年生效，遇刺案是高調應用，昭惠若發言將成焦點。

網友熱議：「昭惠現身，會不會淚問為何？」這種猜測，這制度總讓審訊多點人性。⚖

