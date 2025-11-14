安倍晉三遇刺案︱山上徹也母親庭上致歉 稱多年巨額捐款予統一教會「為家庭着想」︱Yahoo

疑兇山上徹也 ( Kyodo via REUTERS )

【Yahoo新聞報道】日本前首相安倍晉三遇刺案昨日（13 日）在奈良地方法院第七次審理中，山上徹也的母親出庭作供，為次子犯案致歉，並強調多年向統一教會捐款是為家庭着想。她以顫抖聲線表示「我為次子徹也做下可怕的事深表抱歉，向全國民眾致歉」。

綜合外媒報道，辯方爭取從寬處理，指45歲的山上性格與行為受「宗教虐待」的成長環境影響。山上之母承認是統一教會信徒，稱最初出席聚會時「心靈獲得淨化，對孩子與丈夫更溫和」。她解釋，丈夫其時患病及酗酒，後來在丈夫自殺與長子接受手術的壓力下，決定大量捐款。

日本前首相安倍晉三 (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

7 年間捐款達 500 萬港元

她供稱於 1991 年 8 月入教，至 1992 年 3 月，已把丈夫的人壽保險賠償投入捐款達 5,000 萬日圓（約 250 萬港元），亦購買花瓶、畫作等物品。被問到為何在孩子仍在學時仍作巨額捐贈，她回應「我覺得捐獻很重要」，又稱「我想保護長子的生命」。

她又指出，未有告知子女下，於 7 年間再陸續捐出 1 億 日圓（約 500 萬港元），其後申請破產。資料提到，山上在 24 歲時曾企圖自殺，被指是希望把保險金留給兄妹；其兄長對母親巨額捐款亦深感不滿，於 2015 年自殺身亡。辯方稱，山上因母親捐款令家庭陷入混亂，從而對宗教團體產生「強烈復仇心」。由於無法接觸教會領袖，他把怒火轉向被他視為與該團體關係密切的政治人物。

據調查消息來源，山上供稱選擇安倍為目標，與安倍外祖父、前首相岸信介（Nobusuke Kishi）被指把統一教會引入日本有關。

安倍遺孀：至今仍未能走出悲痛

檢方同日較早前宣讀安倍遺孀安倍昭惠的書面陳述。她寫道，在丈夫逝世一周年追悼儀式上「我不停落淚，心想『為何他不在這裏』。至今仍未能走出悲痛，我希望他可以長壽」。

安倍於 2022 年 7 月 8 日在奈良為自民黨候選人助選時，遭近距離以自製槍械射擊身亡，終年 67 歲。安倍是日本在任時間最長的首相，於 2020 年辭任後仍具影響力。