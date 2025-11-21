安倍晉三遇刺案︱山上徹也首開腔道歉：「不配活到現在」 胞妹哭訴家庭遭統一教摧毀︱Yahoo

山上徹也 Mandatory credit Kyodo via REUTERS

【Yahoo新聞報道】日本前首相安倍晉三槍擊身亡案，案件繼續審訊中，被控殺人的 45 歲被告山上徹也妹妹在庭上形容，兄妹同為被「統一教」毀掉家庭的受害者，指山上犯案時處於「極度絕望」狀態，而山上昨（20 日）亦首次在法庭上開腔，談到母親信教及巨額捐款對他人生影響。

大哥因病及生活壓力自殺亡

綜合外媒報道，山上妹妹以辯方證人身分出庭作供。她憶述，母親在自己仍讀小學時加入統一教，其後愈來愈冷落子女。山上一家有三兄妹，山上排行第二，上有一名哥哥，三人都反對母親入教，雖被視作「第二代信徒」，但長期對教會及家庭狀況抱持批判態度。大哥日後因病及生活壓力飽受困擾，於 2015 年自殺身亡。

妹妹供稱，母親向統一教會長期奉獻捐款，令家庭陷入經濟困難，大哥因此變得暴躁。大哥原本有意升讀大學，計劃落空後，曾怒斥母親說「都是因為你捐錢，才會變成這樣，我無法自由作決定」，又曾拿起廚房刀具，揚言以自焚結束生命，場面一度緊張。

日本前首相安倍晉三(Photo by Akio KON / POOL / AFP)

妹妹：無錢升讀大學 母將將資產捐給教會

她又指，曾表明想升讀大學，母親卻只回應「沒有錢，你自己想辦法」，反而不時向她張口要錢，因母親已把名下資產捐給教會。她形容，有一次母親死命抓住自己手臂求助，「看上去很絕望，我感到難堪、痛苦又悲哀。母親其實完全不在乎我，但說話仍擺出家長姿態。我當時覺得，她已不再是我的母親，而是一個假扮母親的統一教會信徒。」

妹妹在法庭內一度哽咽，表示「雖然這樣想，我仍無法把她推開，因為她是我的母親。」她又提到，大哥在 2015 年自殺後，遺體運返家中時，山上守在哥哥身旁痛哭，口中反覆說「如果你還在世，事情或許還有轉機」、「都是我的錯」，自責不已。

「對我來說，他是最親愛的哥哥。」

在早前的審訊中，母親曾承認，大兒子輕生後，與被告的關係逐漸疏離，與女兒也出現隔閡。妹妹說， 2016 年家中飼養的貓去世，被告曾到她獨居的住所探望，那是她印象中最後一次見面，之後便再沒有見過對方，直至安倍遇刺消息傳出。

妹妹表示，案發後外界傳出兇手對某「特定團體」懷有怨恨，她第一時間認定行兇者極可能是山上，「我聽到這說法時，幾乎可以肯定與統一教會有關。」她又說，安倍成為目標在她看來並不突兀，因母親房間曾擺放一冊統一教會刊物，封面便印上安倍照片。

當被問到有沒有辦法阻止兩名兄長的人生悲劇時，妹妹表示曾尋找可處理「沉迷宗教」個案的諮詢渠道，但找不到合適的服務。她表示，母親作為成年人，按自己意願捐出財產，子女在法律和現實上難以介入，「山上當時已經陷入極度絕望的狀態，最後才犯下這宗罪行。」在盤問環節，檢方詢問她與山上的關係，妹妹毫不猶豫表示，「對我來說，他是最親愛的哥哥。」

統一教正式名稱為「世界和平統一家庭連合會」(Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)

山上：不值得活到現在這個年紀

山上今日亦首次在法庭上較詳細發言。庭上問到母親加入統一教會後，人生觀出現何種變化時，他說「自己的人生觀和思考方式有了巨變」。

現年 45 歲的山上在庭上向外界致歉，稱「對造成這樣的結果感到非常抱歉」，又說自己「不值得活到現在這個年紀」，對案件後果表達歉意和愧疚。當被問到如何看待母親時，他回答「母親本質上並不是壞人，只是統一教會有很多地方令我難以理解。」

辯方在庭上指出，山上母親加入統一教會後，多年來合共捐出約 1 億日圓，結果最終要申請破產。山上被問到此事時稱，如果母親沒有捐出如此龐大的金額，「事情或許不會演變成問題」。

辯方認為，在這種家庭背景下，連同大哥於 2015 年自殺等經歷，山上對統一教會的憤恨愈來愈深。山上供稱之所以將目標鎖定安倍，是因安倍的外祖父、同樣曾出任日本首相的岸信介，曾協助統一教會在日本落腳。