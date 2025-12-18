安倍晉三遇刺案｜山上徹也面臨無期徒刑 遺孀促正視自身罪行｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】日本前首相安倍晉三 2022 年 7 月遇刺身亡案，繼續在奈良地方法院審訊。控方今日（18 日）在庭上提出，要求判處被告山上徹也無期徒刑。

安倍昭惠：丈夫突然離世帶來的傷痛永遠不會消失

在控方提出刑罰要求前，安倍晉三遺孀安倍昭惠透過律師在庭上發表聲明，指在事件發生後突然成為受害者的家屬，讓她震驚得不知所措，「每當想起我的丈夫，我都會熱淚盈眶。但是，我不想心懷仇恨或怨恨等負面情緒」；安倍昭惠又說，丈夫突然離世帶來的傷痛永遠不會消失，敦促被告正視自己的罪行並且贖罪。在早前的審訊，山上向安倍晉三的家屬道歉，指自己對家屬沒有任何怨恨，也沒有任何藉口。

辯方就在庭上表示，請求法庭考慮被告不幸的成長經歷，包括其母親曾向統一教會捐贈巨款的事實。山上徹也之後將有最後一次陳述機會，隨後審訊聽證部份就會結束。

兄長反對母親信仰 2015 年自殺

現年 45 歲的山上徹也，在審訊期間曾接受 5 次盤問。其父在 4 歲時自殺，他並在初中二年級的時候得知母親信奉了統一教，其母之後持續捐獻，包括將從山上外公繼承所得的土地變賣。山上透露，其兄一直反對母親的信仰，兄長並且在 2015 年自殺身亡，促使山上對統一教產生怨恨並付諸行動，曾計劃襲擊統一教的領導人，但因為未能掌握他們訪日的行程，遂未能下手。

曾指無法自控不施襲

到了 2021 年，山上徹也在網上見到一條短片，關於安倍晉三向教團相關團體「天宙平和連合」演講，山上認為安倍就是現實世界中統一教的有力支持者，於是將目標轉向安倍。山上用了一年半時間自製槍械，最終在事發前 5 日決定施襲地點和時機。山上事後表示，他事發前花了大量時間和金錢製作兇器，其經濟狀況亦欠佳，當時無辦法克制自己不施襲。