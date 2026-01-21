安倍晉三遇刺案｜被告山上徹也被判終身監禁｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本前首相安倍晉三 2022 年 7 月遇刺身亡案，今日（21 日）在奈良地方法院裁決，被告山上徹也被判處終身監禁。

案發在 2022 年 7 月 8 日，當日安倍晉三在奈良市近畿日本鐵道大和西大寺站附近街頭進行演講，為自民黨參議員拉票，期間被山上徹也透過自製槍械從背後近距離射擊，安倍因胸部及頸部中彈，被送往奈良縣立醫科大學附屬醫院搶救，直至下午宣告不治，終年 67 歲。

兄長反對母親信仰 2015 年自殺

現年 45 歲的山上徹也，在審訊期間曾接受 5 次盤問。其父在 4 歲時自殺，他並在初中二年級的時候得知母親信奉了統一教，其母之後持續捐獻，包括將從山上外公繼承所得的土地變賣。山上透露，其兄一直反對母親的信仰，兄長並且在 2015 年自殺身亡，促使山上對統一教產生怨恨並付諸行動，曾計劃襲擊統一教的領導人，但因為未能掌握他們訪日的行程，遂未能下手。

曾指無法自控不施襲

到了 2021 年，山上徹也在網上見到一條短片，關於安倍晉三向教團相關團體「天宙平和連合」演講，山上認為安倍就是現實世界中統一教的有力支持者，於是將目標轉向安倍。山上用了一年半時間自製槍械，最終在事發前 5 日決定施襲地點和時機。山上事後表示，他事發前花了大量時間和金錢製作兇器，其經濟狀況亦欠佳，當時無辦法克制自己不施襲。