安倍遇刺案 主嫌山上徹也今判決

（法新社東京21日電） 前日本首相安倍晉三遇刺身亡案發迄今超過3年，凶嫌山上徹也將於今天面臨法院判決。

45歲的山上徹也被控多項罪名，包括殺人及違反槍炮刀械等，並於去年10月出庭受審時對殺人認罪，但對其他若干罪名提出抗辯。

根據日媒報導，檢方以「戰後史無前例的罪行」形容此案，強調其造成的社會影響「極為嚴重」，因此對被告求處無期徒刑。

回顧這起發生在2022年7月8日上午11時30分左右的槍擊案，當天距參議院大選只剩2天，時年67歲的安倍在近鐵大和西大寺站前進行街頭演說輔選時，遭山上徹也槍殺身亡，山上當場被制伏逮捕。

山上雖然坦承犯行，但也說明行凶動機跟對母親高額捐款給「世界和平統一家庭聯合會」（原統一教）心生怨恨，認為安倍跟該教團關係深厚有關。