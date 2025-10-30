安全座椅懶人包｜8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器 Uber、順風車受規管｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法會今年初通過《2024年道路交通（安全裝備）（修訂）規例》，11月起兒童乘坐私家車須用「兒童束縛設備」。《Yahoo新聞》綜合立法會文件、運輸署和消委會資料、交通業界人士和兒童束縛設備零售商意見，為讀者製作 Q&A 懶人包，一次過了解新法例的規定、罰則和影響。

那類兒童乘坐私家車要用「兒童束縛設備」？

8歲以下的兒童，除非身高達1.35米，無論坐在前排或後排，都必須使用兒童束縛設備。8歲或以上兒童或身高至少1.35米者，則必須繫上安全帶或使用兒童束縛設備。

違例有何罰則？被罰對象是誰？

司機有責任確保兒童使用有關安全設備。警方可向違反規定的司機發出230元定額罰款通知書。如案情嚴重可交由法庭審理，最高罰款2,000元。

Uber、的士受規管嗎？

相關規定不適用於「公共交通工具」，的士和小巴可獲豁免。但Uber等網約私家車則受規管，Uber早前宣布11月起推出「兒童座椅」的行程選項。

有專家指出，安裝兒童安全座椅要有一定技巧，家長可找註冊汽車維修技工協助。相片：Uber

那種情況可豁免？

有兩項法定免責辯護，第一項是私家車司機有合理理由相信乘客已年滿8歲或身高達1.35米。第二項是司機在緊急情況下接載兒童，例如緊急送去急症室就診，而未能趕及找到兒童束縛設備。運輸署提醒，上學遲出門，很難算「緊急情況」。

若家長帶小孩坐朋友的「順風車」，會受規管嗎？

受法例規管。運輸署總工程師（道路安全及標準研究）胡建國早前建議，遇到這種情況，家長或司機可準備價格較便宜、輕便攜帶的安全帶調節器。若無相關設備，司機有責任承擔罰則。

香港進出口汽車商會會長羅少雄提醒，無論是否「順風車」，司機都要遵守法例，若沒有相關安全設備而發生交通意外，會影響保險賠償。

若成人用孭帶揹住或手抱兒童，再扣上安全帶可以嗎？

根據法例，安全帶只供一人使用，成人手抱兒童共用一條安全帶，違反規定。現時部分安全座椅適用於初生嬰兒，亦可以配合指定的嬰兒手推車使用。

那些「兒童束縛設備」合規格？價格大約多少？

嬰兒用品店Jakewell營運經理 (零售部)Cindy表示，「兒童束縛設備」主要有兩類。第一類是兒童安全座椅。第二類是便攜式兒童束縛設備，包括安全帶調節器、穿戴式安全約束背心或可折疊幼兒增高座位。有關設備需標註有符合國家或國際認可標準的標記，例如註明「UNECE-Regulation No.129/03」就是歐洲標準。可到運輸署網頁查詢。

Cindy續指，兒童安全座椅有分不同年齡層，例如0至2歲嬰兒適用「提籃式汽車坐椅」，一般售價由1,000多至2,000多元，其他年齡段兒童安全座椅，中端產品由3,000多至5,000元。至於便攜式兒童束縛設備，售價由數百元至2,000元不等。

兒童束縛設備要有符合國家或國際認可標準的標記，例如相中註明「UNECE-Regulation No.129/03」是歐洲最新標準。 相片：運輸署網頁

家長亦可選擇穿戴式安全約束背心。 相片：運輸署網頁

兒童安全座椅與安全帶調節器有甚麼分別？

安全帶調節器較輕巧便攜，原理是將汽車的安全帶拉下，利用固定器將安全帶固定，以繫在兒童身上適當位置，不會勒住頸部。一旦發生撞擊可發揮保護作用。

不過這類裝置不設椅背，兒童的左右兩側沒有保護墊保護。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培提醒，其保護性能不及兒童安全座椅，尤其是遇到撞擊，「（小朋友）會兩邊西嚟西去」。

除了兒童安全座椅，家長亦可選擇安全帶調節器，不過有專家認為保護性能相對較差。相片：運輸署網頁

家長應怎樣挑選兒童束縛設備？

消委會建議按產品適用的身高及體重範圍來挑選，年齡資料僅作參考。選購時應先嘗試各種調校，確保操作自如。今年亦做過22款產品測試。

李耀培建議，2歲以下兒童使用提籃式汽車坐椅；2歲至8歲使用兒童安全座椅。即使年滿8歲以上，仍建議使用兒童安全帶，身高較矮兒童可加一個增高座位。他提醒家長不應貪便宜，要留意產品是否具認證標籤。

嬰兒用品店Jakewell營運經理 (零售部)Cindy提醒，客人可先了解私家車相關規格，例如座位是否使用ISOFIX固定系統，能否配合兒童安全座椅。

部份零售商會提供安裝教學或免費安裝服務。香港進出口汽車商會會長羅少雄建議，安裝兒童安全座椅有一定技巧，建議家長找註冊汽車維修技工協助安裝。

不少私家車有ISOFIX系統，可以連接兒童安全座椅，車主可以先了解車輛規格。相片：Jakewell提供

新法例會影響私家車實際載客人數嗎？

有機會影響。根據政府回覆立法會，假設一輛五人私家車，現行法例下乘載3名成人、3名未滿8歲而身高少於1.3米的兒童則算作2人，加起來仍不構成超載。不足3歲的兒童則不計算乘客人數。

不過，因為3名兒童均要按新要求使用兒童束縛設備，私家車為滿足法例要求，很大機會沒有足夠位置給其餘成人乘客乘坐。