安基苑大維修︱宏福苑大火後工程停擺 業主大比數通過鴻毅辭任 需重新招標聘顧問︱Yahoo

宏福苑大火後，鴻毅位於九龍灣的辦公室曾拉上大閘，一度稱終止業務，其後又表示正重整架構。

【Yahoo新聞報道】牛頭角安基苑大維修工程，僱用了宏福苑大火中涉事的顧問公司「鴻毅建築師有限公司」。安基苑法團昨舉行特別業主大會，票決是否接受「鴻毅」辭任，最終以九成贊成票通過，業主需要另覓顧問公司。

曾稱終止業務 後稱可安排獨立人員監督

業主大會議程提到，法團得悉「鴻毅」正接受廉政公署調查，在去年12月2日接獲「鴻毅」通知即時終止業務，但隨即在9日又稱正重整業務架構並陸續有限度恢復正常服務，可安排另一位獨立註冊檢驗人員監督餘下工程。

廣告 廣告

法團及管理公司向市建局查詢鴻毅的顧問資格問題後，決定在昨日（1日）的特別會員大會中，議決「鴻毅」的去留。大會有147名業主或獲授權人士出席，最終投票結果以90.2%通過接受「鴻毅」辭職。

合約尾數尚餘12萬元

「鴻毅」辭職後，法團需要重新招標，另聘工程顧問公司來完成餘下大維修。會上律師代表解釋，鴻毅合約價為36萬元，現已付12萬元，尚有24萬元餘款可用支付新顧問公司的差額。

安基苑數齡44年，去年5月開始進行大維修，四座大廈包圍棚網、竹棚。宏福苑大火後，除了居民擔心安全，亦因鴻毅被當局調查及停運，目前大維修工程正停擺當中。