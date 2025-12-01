宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
安基苑承建商燒棚網測試 有棚網燃燒90秒未熄
負責大埔宏福苑大維修工程的「宏業建築」，以及顧問公司「鴻毅」，其公司相關人士日前被警方和廉署拘捕。房屋局日前派員巡視4個進行大維修的居屋屋苑，包括深水埗清麗苑、沙田穗禾苑、深水埗怡閣苑和觀塘安基苑。安基苑大維修同由鴻毅任顧問，屋苑日前舉行業主周年大會，維修承建商「偉利建築」昨日從屋苑4座大廈高中低層抽取樣本，即場燃燒棚網測試。
資訊科技商會榮譽會長方保僑有家人居於安基苑，昨日亦有到場觀看測試結果。他指，樣本中有一塊以火槍燃燒後被點燃。根據他拍攝的片段顯示，點火約30秒後出現火苗，火勢緩慢蔓延，並有膠料掉落。方保僑指，測試反映棚網未必百分百達阻燃效果，感到憂慮，希望政府盡快公布官方測試結果，決定是否需要停工。他又擔心工程顧問公司人員被捕，或影響工程進度，促請政府部門及時介入。亦有片段顯示起火後一分半鐘才熄滅。
位於屯門的怡樂花園，昨晨有單位冒煙，初步調查，懷疑上址單位一個電熱水壺上雜物受熱冒煙，起火原因無可疑。而屋苑正進行大維修工程，同由宏業建築作為承辦商，目前已停工，惟部分棚網仍未拆除。社交平台昨流傳消息，指屋宇署昨晨巡查，要求法團周四前拆除圍網，否則被控告。據了解，顧問公司會於本周四前移除棚網。
此外，房屋局轄下的獨立審查組在特別巡查行動中發現，深水埗怡閣苑維修工程以塑料膠板遮封窗戶，已即時要求項目註冊承建商移除塑料膠板，並會諮詢法律意見考慮檢控；目前亦已命令該項目暫時停工，並要求承建商為項目獨立安全審核，提交改善方案及完成落實改善措施，待審視及確信具備有效的安全管理系統，才考慮讓承建商復工。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/安基苑承建商燒棚網測試-有棚網燃燒90秒未熄/623981?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
