「安妮霍爾」女星黛安基頓辭世 享壽79歲

（法新社洛杉磯11日電） 美國「時人」雜誌今天報導，女星黛安基頓（Diane Keaton）辭世，享壽79歲。

家屬透過發言人向「時人」（People）證實黛安基頓已在加州過世，但詳情尚未對外公布，親友請求外界給予隱私空間。

黛安基頓多次與導演伍迪艾倫（Woody Allen）合作，1977年的「安妮霍爾」（Annie Hall）就是其一，這部片囊括奧斯卡最佳女主角、最佳影片、最佳導演與最佳原創劇本的電影，奠定了黛安基頓好萊塢一線女星及獨特時尚指標的地位。

黛安基頓也是英國影藝學院電影獎（BAFTA）和金球獎（Golden Globe）得主，且繼「安妮霍爾」之後，又以「烽火赤焰萬里情」（Reds）、「親親壞姐妹」（Marvin's Room）和「愛你在心眼難開」（Something's Gotta Give）3度入圍奧斯卡最佳女主角獎。

黛安基頓1946年1月5日出生在加州洛杉磯，曾與伍迪艾倫、華倫比提（Warren Beatty）以及她「教父」（The Godfather）同片男星艾爾帕西諾（Al Pacino）傳出過戀情，但從未結婚。

她身後留下2名孩子戴克斯特（Dexter）、杜克（Duke）。