安德尊同宋芝齡受訪又打情罵俏 披露關係之餘女方爆大王「冇俾家用」

TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡近年變成CP，早前由加拿大回港、同大王私底下相當友好嘅林嘉華接受TVB娛樂新聞台訪問時，林嘉華毫不客氣逼供安德尊戀情，搞到安德尊一路繞實嘉華哥，大王更都對佢鬆口仲一臉靦腆，結果嘉華哥一句「佢（大王）自己承認咗喇！」令外界以為安德尊同宋芝齡官宣戀情。但係早前有周刊影到安德尊同「熟版高ling」現身仲有講有笑，究竟大王有幾多「妃嬪」呢？

林嘉華上次逼供安德尊成功，令大王首度「大方認愛」宋芝齡

TVB娛樂新聞台再次喺安德尊同宋芝齡同時主持《流行都市》時訪問呢對CP，雖然二人不時解畫仲強調只係同事關係，但係訪問過程中佢地不時打情罵俏，真係好難相信佢地冇嘢囉。

廣告 廣告

宋芝齡 安德尊

宋芝齡喺訪問入面踢爆安德尊「好enjoy有緋聞」，大王聽罷即刻大力將芝齡扯埋自己身前，芝齡就話「就係咁我啲姻緣運畀佢搞『禍」咗啦」。宋芝齡又寸安德尊上次同林嘉華受訪時「答得差」，「你資歷深厚過佢（主持潘盈慧），但你啲答法咁green嘅……你智商young得滯，唔係你個樣呀」。安德尊即刻回應「上次（訪問）你又唔留低」，宋芝齡話當日趕住去做嘢搵錢養自己，順手爆大王「冇俾家用」。平時霸氣聲大大嘅安德尊當堂hang晒機。

宋芝齡

曾經參選區議會選舉嘅宋芝齡話，自從被傳官宣戀情之後，落區時被街坊叫佢做「安德尊老婆」，搞到佢擔心會嚇怕追求者，擺明嫌大王阻佢出pool。潘盈慧指大王都係鑽石王老五，芝齡就迅速落閘「全世界都有好多好男人，但唔可以博愛，你估真係『博愛歡樂傳萬家』咩﹗」。宋芝齡又指安德尊好多女性埋身，出外景更加不停被女圍，但係大王顏值又唔高，聽到呢度靜咗好耐嘅大王出手箍住宋芝齡叫對方收聲，好鬼冤氣。最後宋芝齡盛讚大王有愛心人又高大，做節目又會講嘢走音，好可愛。但講到二人關係，安德尊同宋芝齡都強調係同事，不過一邊講佢地又一邊郁手郁腳，真係好似小學雞情侶。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！