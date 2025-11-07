61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻

現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！

安德尊被林嘉華逼供之下，公開認愛宋芝齡，引起全網哄動！(TVB)

二人傳緋聞多年，早已被認為是娛圈的「隱藏愛侶」。(TVB)

林嘉華逼供安德尊時，問道「咁我要搵埋佢另一半問下先，邊個係呀？」，安德尊無力招架之下，鬆口答出「仲要問？佢走咗喇（指宋芝齡）」，終於認了與宋芝齡的「霧花戀情」。安德尊現年 64 歲，一直有「娛圈鑽石王老五」之稱，與 46 歲宋芝齡相差 18 年的忘年戀十分可愛，看著安德尊「害羞」的表情，可見戀愛相當甜蜜，大家期待已久的婚期也許在望了。

1）郭富城與方媛－相差 22 年

現年 60 歲的郭富城，與 38 歲方媛相差 22 年，二人交往 1 年半後於 2017 年結婚，除了近日迎來第三位「小公主」，結婚 8 周年紀念日更於 Threads 甜蜜放閃。當坊間經常質疑二人的婚姻，郭富城於 Threads 上發佈合照，並寫上「親愛的老婆，時間為証，愛如初見。」超級寵妻，方媛亦經常陪伴丈夫到馬場「拉頭馬」，「忘年戀」婚姻十分美滿！

2）鄭嘉穎與陳凱琳－相差 21 年

現年 56 歲的鄭嘉穎，與 34歲 陳凱琳相差 22 年，鄭嘉穎於娛圈一直素有「不婚主義」花心男之稱，與陳凱琳於 2015 年相戀不被外界看好，2018 年結婚引起全城熱議。這對甜蜜夫妻 4 年抱 3 ，育有三位小男孩，努力證明「浪子回頭金不換」，現已成為娛圈的「模範夫妻」！

3）陳小春與應采兒－相差 16 年

陳小春現年 58 歲，與 42 歲的愛妻應采兒相差 16 年，二人因合作電影擦出愛火，陳小春的個性火爆孤僻，當年的戀情不被看好。二人驚喜地於 2010 年註冊結婚，陳小春將重心歸於家庭，成為了情人節會送玫瑰的「貼心丈夫」，應采兒更公開指「除了自己沒有人會嫁陳小春」。現時二人育有 Jasper 及 Hoho 兩子，一家四口過著甜蜜小生活。

