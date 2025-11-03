安德魯捲性醜聞 遭拔最後英皇家海軍中將榮譽銜

（法新社倫敦2日電） 英國政府今天表示，將剝奪前王子安德魯（Andrew）僅存的榮譽性海軍中將軍職，這也是他最後一個軍銜。

金融人士艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪的受害女子朱弗里（Virginia Giuffre）提告安德魯後，在2022年達成庭外和解。當時安德魯的母親伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）曾褫奪他一些榮譽軍職。

隨英國社會對安德魯與艾普斯坦關係的憤怒聲浪愈來愈大 ，上月30日英王查爾斯三世（King Charles III）褫奪胞弟安德魯的王子頭銜。

國防大臣希利（John Healey）今天向英國廣播公司（BBC）表示：「安德魯先前已陸續交回他曾擁有的榮譽軍銜…而如今國防部再次遵照國王指示，撤除他最後的海軍中將榮譽軍銜。」

至於安德魯是否也會被收回軍功勳章，希利在「昆斯伯格節目」（Laura Kuenssberg programme）受訪時表示，這將依國王指示來決定。

安德魯曾因1982年福克蘭戰爭（Falklands War）擔任皇家海軍直升機駕駛而獲得勳章；他於2001年退役，服役達22年。

法新社報導，安德魯始終否認對朱弗里有任何性侵行為。而朱弗里今年4月自殺身亡，享年41歲。她的身後回憶錄於10月出版，內容指出自己有3次被販送至安德魯處，和他發生性關係，其中兩次她年僅17歲。

英國白金漢宮（Buckingham Palace）10月30日發布措辭強烈的聲明指出：「今後安德魯王子將以安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名」，並說「儘管他否認，但相關譴責是有必要的」。（編譯：紀錦玲）

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。