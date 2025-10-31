安德魯王子被剝奪頭銜 曾接待愛潑斯坦、性醜聞纏身 財富來源成謎｜Yahoo

Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
【Yahoo 新聞報道】英國王室周四（30 日）宣布，正式啟動程序剝奪安德魯王子（Prince Andrew）所有頭銜榮譽，通知他搬離溫莎王室住所。安德魯被指跟美國已故富商及性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切，曾在溫莎皇家小屋招待對方；除被指控多次性侵，亦被質疑數十年維持奢華生活，財富來源成謎。
被指與愛潑斯坦關係密切
安德魯現年 65 歲，是國王查理斯三世的胞弟，曾在英國皇家海軍服役，與莎拉·佛格森（Sarah Ferguson）育有兩名女兒，碧翠絲公主（Princess Beatrice）和尤金妮公主（Princess Eugenie），1996 年時已離異。
美國已故富商及性罪犯愛潑斯坦 2008 年涉性侵被定罪，與安德魯之間的關係開始被廣泛報道。自 2014 年起，美國女子 Virginia Giuffre 指控曾 3 次被迫與安德魯發生性關係，更於今年 4 月自殺身亡。雖持續否認指控，但因應醜聞，安德魯 2022 年已自行停用「殿下」尊稱，兩星期前進一步表示自願停用約克公爵等頭銜。
安德魯近年在英國輿論中已名譽掃地，據報指，他將會搬到諾福克郡（Norfolk）的山靜咸（Sandringham）莊園。該莊園佔地約8,100 公頃，包括242 公頃的花園，目前未清楚他會住在莊園裡哪一處房產。
過去數十年安德魯維持奢華生活，但財富來源成謎。他在 2003 年以一次性100萬英鎊（約 1021 萬港幣）獲得溫莎大公園的皇家小屋（Royal Lodge）的租賃權，同時需花費750萬英鎊（約7660萬港幣）翻新，其後僅支付象徵性租金。
皇家小屋佔地40公頃，有30 個房間，保安、維修、營運、管理費用不菲，去年有報道指因滲水及牆身發霉等問題，估計維修費達 200 萬英鎊（約 2,000 萬港元）。此外，據稱因國王去年停止資助，他需承擔每年約 300 萬英鎊（約 3,000 萬港元）的保安費。
另外，他在 2014年時以據報1800萬英鎊（逾 1.8億港幣）購入位於瑞士韋爾比耶（Verbier）的滑雪別墅「Chalet Helora」。由於王室家族的保密傳統，及安德魯與外國富商的秘密來往，公眾一直無從得知這位聲名狼藉的王子的實際財務狀況，據報連查理斯三世都未能確定安德魯的部分收入來源。
安德魯目前唯一公開的收入來源，是他1979年至2001年在海軍服役的退休金，據報每年約為2萬英鎊（約 20.4 萬港幣），遠不足以支持他名下房產的費用。
另外，據公開資料，安德魯於 1978 至 2010 年期間以王室成員身分履行公務，每年可獲得公帑資助，2010 年時金額為 24.9 萬英鎊（約 249 萬港元），之後改由已故女王的私人財富直接支付。
安德魯 2019 年時因應醜聞發聲明退出王室公務，據悉，他退出王室職務後仍每年獲王室提供約 100 萬英鎊（約 1,000 萬港元）生活費，直至去年國王查理斯三世受壓，進一步切斷其資助為止。
外界多年來亦有懷疑，安德魯在擔任英國貿易代表期間，曾藉職務之便結交富商，甚至牽涉以中介身份賺取佣金。2007 年，他以高於叫價 300 萬英鎊（約 3,000 萬港元）的價格，將位於雅士谷（Ascot）的宅邸出售給哈薩克總統女婿；2011 年有報道指他協助企業爭取在哈薩克的合約，佣金可達 1%（即約 385 萬英鎊，約 3,850 萬港元）。
安德魯的財務狀況長期被指不透明。他與中國商人楊騰波合作的計劃曾被揭疑涉間諜活動；2022 年更被揭收取與土耳其商人薩曼．特克（Selman Turk）相關的 75 萬英鎊（約 750 萬港元）款項，後來已全數歸還。
據報，他可能仍持有未公開的公司股份或繼承部分親屬遺產，但具體金額不明；查理斯三世日後據報亦會向他提供私人津貼。今次被剝奪頭銜後，他能否繼續維持奢華生活，仍是王室內外關注的焦點。
來源：BBC 、the Guardian
