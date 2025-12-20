安心亞傳秘戀羅志祥 遭寸40歲仲賣大包

【on.cc東網專訊】台灣藝人安心亞，19日出席「臺北最High新年城-2026跨年晚會」全卡司公開宣傳記者會，時隔8年再次在台北演出的她，更興奮透露這次特別改編音樂和舞蹈：「這次風格比較搖滾，會一路High到底，表演會精彩到讓大家沒時間眨眼，我的服裝也會很閃耀，在看我表演前要先閉眼睛休息5秒」，預告這次表演也將是火辣登場。而每次登台演出，都因性感服裝及舞蹈掀起熱議的安心亞，面對網友寸40歲仍唱《呼呼》一事，她表示自己未有在意：「我比較注重舞台跟專注自己的狀態，沒幫助的不會在意」，強調她很喜歡現階段的自己。

此外，與台灣藝人阿Ken（林暐恆）傳緋聞多年的安心亞，得悉阿Ken將在台中主持跨年，雙方將打對台一事，她笑言之前沒聽說阿Ken要主持跨年，同時也鄭重的澄清二人關係：「（傳緋聞）困擾是不會，只是大家一起誤會，所以在這裏澄清，我們是很好的搭檔」。而當被問到日前受邀在另一緋聞對象羅志祥（小豬）演唱會上合體演出，安心亞急忙否認二人關係：「我們有緋聞嗎？我跟他沒有啦，那我們還是回到阿Ken好了」，幽默反應逗笑現場大家。

